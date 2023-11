VG har den siste uken avslørt kjøp av luksusbilletter på Old Trafford for penger som tilhører toppfotballen i Norge. Pengebruken i «Europatoppen» er satt under lupen.

Norges Fotballforbund har erkjent at billettene til 6600 kroner var «en tabbe».

Men prosjektleder Øyvind Iversen forsvarer at samtlige ansatte i Europatoppen ble sendt til fotball-VM i New Zealand. Det kostet én halv million kroner for 11 dager.

Prosjektet har et budsjett på 31,2 millioner kroner i året – helt frem til 2028.

Totalsum: 187 millioner kroner.

De ansatte i Europatoppen var i høst på tur til Manchester, hvor de kjøpte losjebilletter til over 6000 kroner per person til Champions League-kampen mellom Manchester United og Galatasaray

Alle de åtte ansatte har Norges Fotballforbund som arbeidsgiver.

Men det er tre organisasjoner som finansierer det gjennom samarbeidsavtaler: Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball bidrar med 15 millioner hver i året, mens Toppfotball Kvinner spytter inn 1,2 millioner.

Tidligere fotballpresident Terje Svendsen forteller at NFF tok initiativet. De ønsket at en større del av mediepengene skulle gå til kvinner.

I dag jobber Europatoppen for å nå ambisiøse mål for både menn og kvinner – med penger som hovedsakelig kommer fra herresiden.

– Vi så den akselererende utviklingen av kvinnefotballen i Europa, sier Terje Svendsen – som mente at det viktigste tiltaket var å få toppklubbene på herresiden til å satse på kvinnefotball. Foto: Frode Hansen / VG

Hege Jørgensen er leder for Toppfotball Kvinner, og hun sitter i Europatoppens styringsgruppe.

Styringsgruppen vedtar budsjett og prioriterer hvilke sportslige prosjekter Europatoppen skal gjennomføre.

– Har dere reagert på pengebruken i Europatoppen?

– Vi er midt i en evalueringsprosess, så det vil jeg ikke uttale meg om nå. Men vi kommer til å gå grundig inn i hvordan pengene er brukt. Vi er en liten nasjon og vi må være veldig nøye med hvordan vi bruker penger, sier Hege Jørgensen.

– Her har det vært en veldig stor grad av tillit, som fremdeles er der, inntil vi har gjort en grundig evalueringsprosess.

— Hva med turen til Manchester med losje og luksusbilletter til 6600 kr, vil du si noe om den?

– Ikke på dette tidspunktet.

– Er det fornuftig å bestemme budsjettet før man spikrer konseptet og mandatet?

– Jeg opplever jo at dette skjedde veldig parallelt. Og det er jo ikke sånn at det er mangel på viktige prosjekter å bruke penger på. Jeg skjønner at «innsikt og analyse» er vagt for folk, men de som er nær produktet forstår hvor viktig det faktisk er.

– Hvilke utfordringer ser du når en prosjektgruppe skal forvalte så mye penger?

– Det er jo en styringsgruppe som sier ja eller nei til de ulike prosjektene. Og så må vi diskutere hvor detaljert den styringen skal være.

– Hvordan måles Europatoppen?

– Det ene er jo de sportslige målene våre. Og det andre er «like muligheter», som er utrolig viktig for det prosjektet her. Europatoppen har satt i gang en måling av hvor likestilt gutter og jenter er i Norge. Det blir et veldig viktig verktøy.

– Har du eller noen i styringsgruppen blitt varslet om pengebruk i Europatoppen av ansatte?

– Av ansatte? Nei.

– Av andre da?

– Nei, det vil jeg ikke si.

– Har dere diskutert hva som er en effektiv måte å bruke pengene på?

– Ja, og det diskuterer vi absolutt hele tiden. Vi må bare være ekstremt åpen og ærlig på effekten av det vi har gjort, og hva som skal til videre. Og så vil jeg understreke at et sånt prosjekt tar tid før det setter seg.

Hege Jørgensen, her på Sofiemyr i Kolbotn i 2020. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Å sende samtlige ansatte til fotball-VM i New Zealand, og analysere alle kamper – er det litt overkill?

– Det eneste jeg vet er at den analysen, eller det som kommer ut av den analysen der, er utrolig viktig for kvinnefotballen. Det er sånn at vi aldri har hatt ressurser til å bygge opp noe sånt selv. Det her er blitt gjort på herresiden i årevis uten at kvinnesiden er blitt ivaretatt.

– Hvordan, hvor mange, hvor lenge og alt det der, det kan vi ikke gå inn på. Det vil bli en del av evalueringen.

– Har styringsgruppen vært tett nok på og hatt kontroll?

– Det vil tiden vise.

Jørgensen mener Europatoppen har vært viktig for kvinnesiden. Samtidig:

– Det er fellesskapets penger, så vi må være nøye med hvordan vi bruker pengene optimalt. Der må vi være brutale med oss selv, og finne en vei fremover.

– 31 millioner i året er mye penger?

– 31 millioner er veldig mye penger. Hvis du ser det i sammenheng med økonomien på kvinnesiden, så utgjør det veldig, veldig mye. Det er klart vi må være nøye på hvordan vi forvalter de ressursene.

– For kvinnesiden har Europatoppen vært viktig. Men samtidig må vi spørre: Ville vi for mye? Har vi oppnådd etter hensikt? Hvordan skal vi skape mest mulig effekt? Gjennom klubbene eller gjennom et felles organ?