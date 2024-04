Verdensmesteren var som ventet best igjen - han har tatt pole position i samtlige løp til nå i 2024. Denne gang var han bare 66 tusendeler foran Pérez.

– Det ble veldig tett, men det viktigste er å være i beste startspor. Og det er i morgen som gjelder, sier Verstappen i arenaintervjuet.

Carlos Sainz vant i Australia sist etter at Max Verstappen måtte bryte med bremsetrøbbel. Red Bull-kollegaen Sergio Pérez uttalte etterpå at Sainz trolig hadde vunnet uansett - det var det ikke alle som var enige i.

Lørdag morgen var Verstappen tilbake for fullt, mens Norris imponerte med å bli nummer tre, snaut tre tideler bak verdensmesteren.

– Dette er en god start på helgen. I morgen kommer den virkelige jobben, sier Lando Norris i arenaintervjuet.

– McLaren er veldig fornøyd med den prestasjonen til Lando, sier Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

Ferrari derimot overbeviste ikke lørdag morgen, men med Sainz bedre enn Charles Leclerc.

– Det må være ganske frustrerende for Leclerc. Nok en gang blir han slått av teamkollega Sainz i kvalifiseringen, sier Viaplay-kommentator Henning Isdal.

Daniel Ricciardo ble slått ut i Q2 - av teamkollega Yuki Tsunoda, som var 55 tusendeler bedre.

For Alpine-teamet kom det et lite lyspunkt da Esteban Ocon kvalifiserte seg for Q2. Pierre Gasly derimot røk ut.

Lance Stroll falt ut i Q1 for tredje gang på rad i Japan Grand Prix. Det er første gang i 2024 han ikke kommer videre.

– Det er ikke optimalt for teamet. Han er pappaen over alle pappaer, sier Viaplay-kommentator Stein Pettersen om Lawrence S. Stroll, som eier Aston Martin-teamet - og har ambisjoner om at det skal bli et team som kjemper helt i toppen.