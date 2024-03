Slik spilles playoff-finalene tirsdag, etter semifinalene torsdag kveld:

Ukraina – Island

Bosnia-Hercegovina – Ukraina 1–2: To sene mål av Artem Dovbyk og Yarem Yaremchuk sørget for at Ukraina snudde kampen i Zenica. Dermed blir det ukrainsk motstand for Island tirsdag. Kampen spilles på nøytral bane i Wroclaw, Polen.

Wales – Polen

Wales – Finland 4–1: Det hjalp ikke at Teemu Pukki scoret for Finland. Wales vant klart i Cardiff etter scoringer av Brennan Johnson, Neco Williams, David Brooks og Daniel James. Polen – Estland 5–1: Motstander i playoff-finalen samme sted blir Polen. De vant enkelt hjemme i Warszawa. Robert Lewandowski kom ikke på scoringslisten, men Piotr Ziellinski, Przemyslaw Frankowski, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymanski og et estisk selvmål sørget for polsk storseier.

Georgia – Hellas

Georgia – Luxembourg 2–0: Georgia manglet suspenderte Khvitsja Kvaratskhelia, men to scoringer av Budu Zivzivadze ordnet seier over Luxembourg hjemme i Tbilisi. Hellas – Kasakhstan 5–0: Motstander i Georgia tirsdag blir Hellas. Grekerne slo Kasakhstan enkelt. Tasos Bakasetas, Dimitri Pelkas, Fotis Ionnidis, Dimitris Kourbelis og et selvmål sørget for storseier i Athen.