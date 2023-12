Med seier tirsdag hadde Norge vært sikret sin plass som A-nasjon, nå må de norske damene spille nedrykkskvalifisering etter at Norge endte på 3. plass i sin gruppe i Nations League.

– Det har vært et tøft år. Med varierende resultater. Det er mye å jobbe med. Vi løftet oss i 2. omgang. Men vi kom til kort, det oppsummerer litt høsten, sier kveldens norske kaptein Ada Hegerberg til TV 2.

Hun understreker at de tross alt ikke har rykket ned.

Etter 68 minutter kunne innbytter Celin Bizet Ildhusøy utlignet for Norge. Men alene med keeper på kloss hold limet hun til på direkten og sendte ballen et godt stykke over mål. Større sjanse til å sette ballen i mål er det vanskelig å få.

Fire minutter før full tid fikk Norge straffe. Den satte Marit Bratberg Lund et godt stykke over mål. Østerrike svarte på den norske smellen med å gi dem en smell til, da de bare minuttet etter økte til 2–0 ved Katharina Schiecht.

På overtid reduserte Karina Sævik for Norge. Men det ble med dét målet, og da er Frankrike og Østerrike sikret plass som A-nasjon.

Derfor er plass i nivå A viktig: Vis mer ↓ EM-kvalifiseringsformatet endres fra og med neste år. Nå kvalifiserer man seg via Nations League. Er man på nivå A vil de to beste lagene i hver gruppe går direkte til mesterskap. Tredje- og fjerdeplassen på nivå A vil gå til play off, men får en lett kamp i den ene av to play off-runder. Er man på nivå B går ingen lag direkte videre til mesterskapet. De to beste i hver gruppe på nivå B og de to beste toerne vil gå videre til play off. De vil møte lag som er på mer eller mindre samme nivå med en gang.

Vikarlandslagstrener Leif Gunnar Smerud vet ikke om han fortsetter som vikartrener etter årsskiftet.

– I 2. omgang har vi mer enn nok til å vinne denne kampen. I 1. omgang sliter vi litt, vi får ikke satt presset. Men vi får opp «speeden» i 2. omgang, sier Smerud til TV 2.

Men kampen startet med at Ada Hegerberg gikk ut på banen som Norges kaptein for første gang fra start i en kamp, siden Maren Mjelde var ute med karantene. Hegerberg viste kampvilje, men Østerrike kjempet best.

Hjemmelaget trengte bare ni minutter på å ta ledelsen. Lilli Purtscheller dro seg forbi Mathilde Harviken og slo inn, der utnyttet Eileen Campbell svakt forsvarsspill av Guro Bergsvand å satte ballen i mål. Norges keeper Aurora Mikalsen var sjanseløs på Sankt Polten stadion 80 kilometer vest for Wien.

Etter nye ni minutter testet Ada Hegerberg skuddfoten, hun skrudde ballen mot hjørnet med retning krysset, men der var Østerrikes keeper Manuela Zinsberger med en strålende redning.

Etter 24 minutter fikk Frida Maanum en kjempesjanse og kom til avslutning mot egen keeper i klubblaget Arsenal, men Zinsberger reddet en svak avslutning fra Maanum.

Norge hevet seg solid etter pause og spilte seg til mange og gode sjanser. Sævik dro elegant en spiller vekk etter 70 minutter, men skuddet satt like utenfor mål. Både Sophie Roman Haug, som kom inn for Hegerberg i pausen, og Ildhusøy hadde mulighet til å score. Med 15 minutter igjen å spille sendte Tuva Hansen et innlegg mot Roman Haug, hun kom i god fart og headet godt, men ballen satt utenfor.