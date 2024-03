Det har vært et kanonår for Brann på alle fronter.

Med gode prestasjoner i Europa har pengene rullet inn for kvartfinalistene i Champions League.

Selv om Brann har tatt seg til en kvartfinale i Champions League, tjener de en mikroskopisk sum sammenliknet med herrelagene i turneringen.

Suksesstreneren har forvandlet Brann siden han tok over i sommer. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Dette har Brann tjent i Champions League

400.000 euro for kvalifisering til gruppespillet

50.000 euro pr. seier i gruppespillet

17.000 euro pr. uavgjort i gruppespillet

160.000 euro for kvalifikasjon til kvartfinale

Med fire seire og én uavgjort i gruppespillet, har Brann samlet inn 777.000 euro på Champions League-eventyret.

Med dagens kronekurs tilsvarer det nærmere ni millioner norske kroner.

Skulle Brann klare det «umulige», nemlig å ta seg til semifinale etter de to kvartfinalekampene mot Barcelona, venter en ny bonus på nærmere to millioner kroner.

Kalvenes mener bærekraftighet er nøkkelen for å fortsette den økonomiske fremgangen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Likevel presiserer daglig leder i Brann, Christian Kalvenes, at utgiftene rundt Champions League har vært store. Særlig bortekampene i Champions League har kostet.

– I tillegg har vi måttet gjøre en del oppgraderinger på Åsane Arena. Til Barcelona-kampene har Uefa et krav om LED-skjermer rundt hele banen som fører til at vi må gjøre oppgraderinger på det elektriske anlegget, sier Kalvenes.

Kalvenes anslår kostnader på om lag 4,5 millioner kroner knyttet til Champions League.

I tillegg til Champions League-inntektene kommer det frem i Branns årsrapport for 2023 at kvinnelaget hadde et overskudd på 900.000 kroner.

– Det er veldig sjeldent i norsk sammenheng, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

Dette til tross for at Branns kvinnelag står på egne finansielle ben.

– De dekker sine egne kostnader, slår Kalvenes fast.

– Lommerusk sammenliknet med herrefotball

Selv om summene i kvinnenes Champions League er høyere enn tidligere, har kvinnefotballen fortsatt en lang vei å gå.

– Det Brann får for en kvartfinale i Champions League, er lommerusk sammenliknet med det Molde og Bodø/Glimt får for deres deltakelse i Europa, sier Jørgensen.

Til sammenlikning fikk Molde 100 millioner kroner kun for å kvalifisere seg til Europa League i høst.

Mens fjorårets Champions League-vinner på herresiden, Manchester City, sopet inn vanvittige 920 millioner kroner på turneringen i sin helhet.

– Det er stor bevegelse i norsk kvinnefotball, sier Jørgensen. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Årsakene til de astronomiske forskjellene mellom kvinne- og herrefotballen er mange, mener Jørgensen.

– Inntektsstrømmene er mye mindre i kvinnefotballen. Med det mener jeg medieinntekter, billettsalg, sponsorinntekter og spillersalg. En stor del av økonomien på herresiden baserer seg på spillersalg. Overgangssummene kommer til å øke på kvinnesiden òg, men har ikke slått ut ennå.

Hun legger til:

– Vi vet at om noen år vil Champions League-inntektene være veldig mye høyere. Derfor er det så utrolig viktig at norske lag henger med på det, fordi en stor del av økonomien kommer til å komme der ifra.

– Brann er vår suksesshistorie, sier Jørgensen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

– Så lite som skal til

Selv om forskjellene er enorme, har kvinnefotballen vært i enorm vekst de siste årene.

Jørgensen forteller at for fem år siden var Toppfotball Kvinners budsjett på én million kroner. Nå er budsjettet på 61 millioner kroner.

– Vi har hatt en kjempeutvikling, men mangler det siste steget, sier Jørgensen.

Og skal man tro Jørgensen, er det ikke mye om å gjøre før norsk kvinnefotball tar «det siste steget».

– Det er så lite som skal til. Det handler ene og alene om at kvinnefotballen må profesjonaliseres. Det er så enkelt. Vi beregner 50 millioner kroner ekstra for å profesjonalisere hele ligaen. Da ville spillerne ha sluppet å måtte studere eller jobbe ved siden av fotballen, sier Jørgensen.

Ifølge Jørgensen er det kun tre klubber man kan kalle «tilnærmet profesjonelle» i Toppserien: Brann, Rosenborg og Vålerenga.

– Bare se hvilket sportslig løft Brann har hatt de siste årene. De er et eksempel på det vi håper alle klubbene i Toppserien skal få til.