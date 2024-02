Lørdag 13. januar 2024: Kristin Aamodt Kilde har vært på skitur sammen med en venninne på flotte Sangefjellet ved Rødungen i Ål.

De setter seg til rette for å følge utforrennet fra Wengen – det tøffeste av alle utforrenn i løpet av vinteren.

– Egentlig hadde vi bestilt tur, sier Kristin Aamodt Kilde. «Vi» er hun og mannen Einar Kilde.

– Vi skulle til Wengen, til Kitzbühel og til Garmisch-Partenkirchen. Men så måtte mannen på reise til USA, og jeg syntes det ble litt mye å «orge» selv, så jeg avlyste Wengen og dro til fjells.

– Vi hadde hatt en fin skitur med bikkja.

– Mange år på å forberede meg

Så skjer det. Aleksander Aamodt Kilde faller dramatisk rett før målseilet.

Han blir liggende lenge og få behandling. Til slutt fraktes han vekk med helikopter.

Vi snakker om en mors redsel for en sønn som farer nedover fjellsidene i vill fart.

– Det er spørsmålene som jeg får nærmest daglig om at «er du ikke redd?» og «jeg skjønner ikke at du orker å se på». Jo, men jeg har hatt mange år på å forberede meg på dette. Aleksander har kjørt på ski siden han var seks år gammel og har suksessivt beveget seg fra storslalåm til fartsdisiplinene. Samtidig vet jeg at i disse hastighetene så kan det skje ting.

MAMMAGUTT: Kristin Aamodt Kilde var i den norske fjellheimen da dramaet skjedde i Wengen. Hun kastet seg på flyet til Sveits og har vært hos sønnen i nesten tre uker. Foto: Privat

– Jeg har alltid sagt at han vil aldri gjøre noe som han ikke føler seg trygg på å gjøre, og at han er veldig sterk og i veldig god fysisk form. Det så vi i Kitzbühel i fjor! Hadde han ikke hatt den styrken, så hadde han aldri klart seg der.

Så gikk det altså galt i Wengen for tre uker siden. På Instagram skriver Kristin Aamodt Kilde:

– Som en mor og far er det grusomt å være vitne til at Aleksander krasjer i nettet i Wengen. En hard påminnelse om risikoen i hans valgte sport.

Hun legger til:

– Til tross for mental forberedelse til slike øyeblikk, slår virkeligheten hardt inn.

Nå sier hun:

– Jeg venner meg til det. Hvis han kommer tilbake, så skal jeg venne meg til det igjen.

– Men denne gang var det noe spesielt i forhold til at han hadde hatt en oppkjøring der han var syk og hadde stått over en trening. Han velger å kjøre fordi han hadde klart to pallplasser de to foregående dagene – og følte seg veldig klar. Men etter fire gjennomkjøringer i verdens lengste og verdens raskeste utforløype, der toppfarten er aller størst, så tror jeg at kreftene bare tok slutt. Jeg ser at han i de siste svingene står mer oppreist og plutselig bare brekker sammen. Dessverre på det verst tenkelige stedet.

– Jeg har prøvd å spille scenene mentalt opp gjennom årene – «hva hvis ...». Men du klarer aldri å forberede deg på å se barnet ditt smelle i nettet i en voldsom fart, som jeg ikke kjenner eksakt i kilometer i timen, men det var veldig, veldig fort. Så kan noen regne ut hvor store G -krefter han ble utsatt for . . .

Kristin Aamodt Kilde legger til:

– Det er bare det verste du kan oppleve som forelder. Det er i hvert fall det verste i våre liv.

– Ingen som vet

Aleksander Aamodt Kilde har tidligere omtalt mamma som sitt «back office». Men denne lørdagen befant hun seg altså i Hallingdal, og det tok tid å komme seg til Sveits og sønnen.

– Det var ikke mulig å komme ned samme dag, så jeg måtte vente til søndagen.

– Hvor raskt fikk du greie på hvor alvorlig det var?

– Utfordringen i dette er at det er jo egentlig ingen som vet. Trenerne vet ikke, de står på ulike steder langs løypa. Fysioen kom til Aleksander etter hvert og fikk greie på at han var våken og hadde veldig vondt i skulderen og hadde det som så ut som et åpent brudd.

– Hva tenkte du da du så på TV-skjermen at han ble behandlet?

– Jeg så at de la på turniké. Jeg er utdannet sykepleier og har jobbet i akuttmedisin. Jeg så at det var litt mer enn en liten vridning. Jeg så at de la turnikeen ganske langt nede og håpet at det ikke var lårbeinsbrudd.

– Etter hvert fikk jeg greie på mer. At han hadde fått et kutt og at skulderen hadde vært ute av ledd. Men ingen visste noe mer før han kom til sykehuset. Da jeg kom frem søndag, fikk jeg endelig vite alt. Jeg fikk gode beskjeder fra Mikaela.

KJÆRESTEBESØK: Mikaela Shiffrin dro – sammen med mamma, bror og svigerinne – umiddelbart til Bern for å støtte Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Privat

«Mikaela» er Shiffrin, Aleksander Aamodt Kildes kjæreste. Sammen med sin mor Eileen, sin bror Taylor og hans kone Kristi var hun på plass allerede lørdag.

– Aleksander har broren Andreas som manager. Han og hans kone Savannah jobbet for fullt hjemmefra. Det var så viktig akuttfasen. De snakket med det sveitsiske og østerrikske skiforbundet og sørget for at han fikk den aller beste legehjelp, forteller Kristin Aamodt Kilde.

– Det var så viktig at han fikk den riktige behandlingen med tanke på eventuelt å komme tilbake, fortsetter moren.

– Han er veldig usikker – med tanke på at det er nerveskader.

– Ønsker du at han skal komme tilbake i utforløypa?

– Jeg ønsker at han skal gjøre det som er riktig og viktig for ham. Det er ikke noe behov for meg at han skal tilbake, men det må være en avgjørelse tatt på Aleksanders premisser. Han må eie hele denne prosessen, og han skal også få eie denne avgjørelsen. Han har mye å se frem til utover skikarriere i resten av livet.

– Jeg er ikke redd for om han skal stå på ski igjen. Hvis han en dag sier «mamma, jeg er klar», så er jeg ikke redd for at dette skal skje igjen. Det var så mange omstendigheter som gjorde at dette skjedde nå i Wengen. Jeg tenker at dette skal ikke skje igjen om han kan komme tilbake. Men han er tydelig på at nerveskader er nerveskader.

– Kommer til å trenge mye hjelp

Hun sitter på flyplassen i München når vi snakker med henne. Hun skal hjem en kjapp tur til Norge etter nesten tre uker sammen med sønnen.

På Instagram har hun lagt ut bilder av sønnen sammen med henne og mannen. De triller ham rundt i rullestol utenfor det private sykehuset der Aleksander Aamodt Kilde befinner seg nå i Innsbruck.

– Jeg triller ham rundt igjen. Han er 95 kilo tyngre og 31 år eldre enn sist. Det er veldig spesielt, smiler hun.

FALLER: Aleksander Aamodt Kilde i fallet rett før mål i Wengens utforløype den 13. januar. Foto: PETER SCHNEIDER / EPA / NTB

Kristin Aamodt Kilde skal bare noen dager hjemom, så skal hun være hos sønnen frem til slutten av mars. Han kommer til å trenge mye hjelp den nærmeste tiden.

– Han skal flytte inn i ny leilighet i Innsbruck, og det greier han ikke alene nå.

– Nå er han tilbake i rehabilitering. Han får full oppfølging hver dag. Det er godt å se. Men han trenger hjelp også fra oss.

Moren fastslår at Aleksander Aamodt Kilde blir behandlet «av de beste».

Alvorlig skade

Vi snakker om bildene som sønnen etter hvert la ut og som vakte stor oppsikt, fordi de viste så godt hvor alvorlig skaden var. I VG ble de omtalt som «skrekkbilder».

Alpinprofilen beskrev en ekstrem smerte.

Han fortalte om små skritt mot bedring. Som å dusje for første gang på to uker, sitte oppreist i ti minutter uten å besvime og å få frisk luft. Og å forberede seg på syv uker i rullestol.

Mamma Kilde forklarer hvorfor det ble riktig for ham å legge ut disse bildene:

– Aleksander hadde behov for å legge ut og fortelle hvordan det faktisk var. Det var så mange som sendte meldinger om «ser deg snart i bakken igjen» og den slags. Det gjør noe med deg når du vet hvor alvorlig skaden er. Og ikke vet om du kommer tilbake. Han hadde et behov for å fortelle hva som egentlig skjedde.