Lørdag er Jakob Ingebrigtsen det store trekkplasteret under Diamond League-stevnet i «Nike-byen» Eugene. Det skjer i et stjernespekket felt over 1609 meter på «The Bowerman Mile».

Blant konkurrentene er de britiske verdensmesterne på 1500 meter Jake Wightman (2022) og Josh Kerr (2023). Begge er i ordkrig med den olympiske mesteren fra Sandnes.

– Nå har det skjedd to år på rad. Han har vært favoritt, men har ikke vunnet. Det vil nok lære han at han må respektere resten av oss litt mer, sa Wightman nylig.

Jakob Ingebrigtsen virker ikke til å bry seg.

– Det handler om å vinne. Noen er drittsekker og idioter. Til slutt handler det om meg selv og sporten, og det å prøve å bli så god som jeg kan bli. Jeg tenker jeg er venner med de som deler de samme tankene som meg, og så er det noen som ikke gjør det, uttalte nordmannen i podkasten «Ignite».

1 / 2 SLÅTT AV BRITE: I 2023 vant Josh Kerr VM-gull på 1500 meter i ungarske Budapest foran Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås.



Hans medierådgiver Espen Skoland opplyser at friidrettsstjernen konsentrerer seg om det som skal skje lørdag kveld klokken 23.52 norsk tid.

– Jakob er rolig og fokuserer på egne forberedelser. Han har ikke noen kommentar utover det før løpet, sier Skoland til VG.

Mens flere av konkurrentene deltok på innendørs-VM i mars, sto nordmannen over. I fjor skapte lysken problemer, mens akillesen bidro til at Ingebrigtsen knapt fikk løpt på flere måneder i vinter.

De siste åtte ukene har 23-åringen trent i amerikanske Flagstaff.

– Jakob blir kastet rett inn i det. Vi får svar på hva status er etter skaden med en eneste gang. Det er spesielt duellen med Josh Kerr som blir veldig interessant, sier Jann Post til VG.

– Det er et av de råeste feltene jeg kan huske å ha sett noen gang. Bortsett fra Timothy Cheruiyot, er alle de beste der. Det blir en ilddåp for Jakob, kommenterer NRK-profilen.

Eugene-feltet: Personlige rekorder Vis mer ↓ Rangert fra raskeste til tregeste 1500-metertid 1. Jakob Ingebrigtsen (NOR) 1500 meter: 3:27.14 Mile (1609 m): 3:43.73 2. Yared Nuguse (US) 1500 m: 3:29.02 Mile: 3:43.97 3. Josh Kerr (GB) 1500 m: 3:29.05 Mile: 3:48.87 4. Abel Kipsang (KE) 1500 m: 3:29.11 Mile: 3:50.87 5. Jake Wightman (GB) 1500 m: 3:29.23 Mile: 3:50.30 6. Mario Garcia (ES) 1500 m: 3:29.18 Mile: 3:47.69 7. Oliver Hoare (AU) 1500 m: 3:29.41 Mile: 3:47.48 8. Lamecha Girma (ET) 1500 m: 3:29.51 9. Reynold Kipkorir Cheruiyot (KE) 1500 m: 3:30.30 Mile: 3:48.06 10. Matthew Centrowitz (USA) 1500 m: 3:30.40 Mile: 3:49.26 11. Neil Gourley (GB) 1500 m: 3:30.60 Mile: 3:49.46 12. Cole Hocker (US) 1500 m: 3:30.70 Mile: 3:48.08 13. Hobbs Kessler (US) 1500 m: 3:32.61 Mile: 3:48.66 14. Cameron Myers (AU) 1500 m: 3:33.26 Mile: 3:52.44

Kerr spurtslo Ingebrigtsen i kampen om VM-gullet i fjor. Etter løpet sa Ingebrigtsen at han var syk og stikkene har haglet mellom de to profilene i tiden som har gått.

– De har slengt meldinger mot hverandre som to boksere. Nå er det slutt på snakkingen og klart for å vise hva de er gode for, sier Post.

I feltet er USA representert med hjemmehåpet Yared Nuguse. 24-åringen ble nummer to i tilsvarende konkurranse på samme sted i fjor, da Ingebrigtsen vant med rekordtiden 3:43.73.

Med fartsholdere på plass forventer Post et tøft løp.

– Det kommer til å gå fort. Noe annet nytter ikke med dette feltet. Så får vi se hva som skjer når harene forsvinner. Hvis Jakob har selvtillit og er i god form, vil han fortsette å kjøre på.

– Hva vet du om formen hans?

– Jeg tror ikke det er mange andre enn han selv som vet hvordan formen hans er. Han holder kortene tett til brystet. Det er først nå vi får et virkelig svar.

Og mye står på spill. Neste ukes Bislett Games følges av EM i Roma med start 7. juni. Deretter venter sesongens store høydepunkt i månedsskiftet juli/august med OL i Paris.