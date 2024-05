– Vi har ikke tatt ut noen ennå. Det er sånn sett bare Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm som har friplass som regjerende europamestere. Men det er vel rundt 20 stykker som har tatt kravet, og så er det ganske mange som ligger inne på ranking, sier sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund til NTB.

I siste EM i München i 2022 hadde Norge med 46 deltakere. Rekorden på 51 utøvere stammer fra EM i Amsterdam i 2016.

– I Amsterdam hadde vi med både stafettlag og lag i halvmaraton. I år er stafettlaget på 4 x 400 meter kvalifisert, og stafettlaget på 4 x 100 meter ligger veldig tett opp til å kvalifisere seg. Løper de en bra stafett til, er de inne, og så har vi per dags dato to kvinner og fire menn som er kvalifisert på halvmaraton. Der blir det trolig lag i begge klasser, sier Slokvik.

Like stor

Slokvik har store forhåpninger om at Norge stiller et tilsvarende antall utøvere som for åtte år siden. Norsk friidrett er i vinden, og det er flere medaljekandidater enn på mange år.

– Vi regner med at det blir en like stor tropp i år. Jeg tipper at det i hvert fall blir 50 norske utøvere med, og så får vi se hva det endelige antallet blir.

Siste frist for å kvalifisere seg er 26. mai.

Flere muligheter

– 75 utøvere skal være med i nordisk mesterskap til helgen. Det er mange der som kan kvalifisere seg. Det er mange som har planer om å sikre seg plass, og det er mange som har planer om å skaffe seg rankingpoeng. Det er derfor nordisk mesterskap blir arrangert så tidlig, for å gi utøvere en sjanse til å kvalifisere seg til EM, sier Slokvik.

Det er blant annet også kvalifiseringsmuligheter i Stockholm onsdag og i Trond Mohn Games i Bergen 22. mai. Det samme gjelder i NM i halvmaraton på Birkeland 25. mai.

Årets EM i Roma arrangeres på Stadio Olimpico 7.-12. juni.