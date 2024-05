Det er tre uker siden uhellet var ute for Graabak. Kombinertprofilen, som har fire OL-gull på merittlista, gikk i bakken på sin aller første økt i oppkjøringen til neste sesongs VM på hjemmebane i Granåsen.

Tirsdag fikk han svar på nye undersøkelser knyttet til skadene albuen og armen ble påført i ulykken.

– Status er at albuen er brukket. Det er albuespissen som er av. I tillegg er det store beinet i underarmen brukket, sier Graabak til NTB.

Adresseavisen omtalte saken først.

Ved siden av de nevnte bruddene har kombinertprofilen kraftige blødninger i muskulaturen i området som har fått seg en smell.

Enda fem uker

Graabak innrømmer gladelig at tirsdagens lite velkomne oppdatering på skadeomfanget var tung å svelge. Da NTB snakket med veteranen rundt klokken 09.50, sa han:

– Jeg har gitt meg selv fram til klokka ti med å være forbannet. Da har jeg åtte minutter igjen. Deretter må jeg se framover.

Tre uker er gått siden rulleskismellen. Tidshorisonten Graabak nå er forelagt, ser slik ut:

– Det snakkes om at det vil gå enda fem uker til før bruddene er grodd. Dermed blir dette en litt langvarig greie, men det får vi bare finne løsninger på.

– Hva gjør dette med treningsplanene dine i tiden som kommer?

– De må selvsagt endres. Jeg må begynne litt på nytt. Nå skal jeg i litt møtevirksomhet knyttet til hva jeg kan få lov til og hva som er mulig. Jeg må prøve å investere i de områdene jeg kan investere i, sier Graabak.

Rulleski med armen i fatle

Han er usikker på hva slags trening det vil være mulig å gjøre i ukene som venter, men velger å se muligheter.

– Jeg ser for meg at jeg for eksempel kan gå på rulleski med armen i fatle. Kanskje også løpe litt. Kanskje kan jeg på litt sikt kjøre en del tekniske øvelser, sier kombinertprofilen.

– Rulleski med armen i fatle høres risikofylt ut?

– Det er litt risikofylt, men vi snakker da om en kalkulert risiko. Noe kan jeg gjøre på mølle for å ta ned risikoen. Det blir lite hasardiøse nedoverbakker og sånne ting.

Graabak er tydelig på at oppkjøringen til et uhyre viktig VM på hjemmebane ikke trengte den starten den nå har fått.

– Det er en smell, men jeg får ikke gjort så mye med det. Jeg må bare ta tak i situasjonen sånn den er og gjøre det beste ut av det. Det er fortsatt ti måneder til VM. Verden går ikke under av dette, men det var en litt tøff beskjed å få, sier gullhåpet.

Graabak har bidratt til norsk laggull i de tre siste verdensmesterskapene på ski. I alt har han seks VM-medaljer. I OL-sammenheng ble det to gull under vinterlekene i Sotsji i 2014 og ytterligere to gull i Beijing åtte år senere. To sølv har det også blitt.

Trønderen er én av tre herreløpere som fikk elitelandslagsplass foran den kommende VM-sesongen. Jarl Magnus Riiber og Jens Lurås Oftebro er de to andre.