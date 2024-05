Med poengtap onsdag ville den sjansen vært borte. I så fall slipper laget å måtte slå byrival City i FA-cupfinalen for å få spille i Europa også neste sesong.

Rasmus Højlunds 3-1-mål i det 84. minutt ble vinnermålet. Dansken fikk ballen fra Bruno Fernandes, rev seg løs fra to motspillere og scoret et par minutter etter å ha kommet inn for Amad Diallo.

Newcastle hadde da hatt flere store sjanser til utligning, og United ble berget av André Onana ved flere anledninger.

Etter sluttsignalet tok lagets hardt kritiserte manager Erik ten Hag en mikrofon og talte til publikum.

– På vegne av spillerne, staben og meg selv vil jeg takke dere alle for briljant støtte denne sesongen. Som dere vet har det ikke vært en enkel sesong, men en ting var konstant, og det var deres støtte til laget, sa han.

– Sesongen er ikke over. Først skal vi til Brighton og prøve å ta tre poeng, så skal vi til Wembley. Og jeg lover at spillerne vil gi alt for å sikre seg pokalen og bringe den hit til Old Trafford, fortsatte han og utropte publikum til verdens beste supportere.

Mange lurer på om onsdagens kamp var hans siste på Old Trafford som United-manager.

Vakker scoring

Diallo så lenge ut til å bli matchvinner. Han gjorde 2-1 på vakkert vis i det 52. minutt. Et hjørnespark fra Fernandes ble nikket ut, men Diallo slo til på direkten og fant et hull i en skog av spillere inne foran mål.

Kobbie Mainoo scoret det første ledermålet i det 31. minutt. Han trodde han var offside da Fernandes hoppet over et framspill fra Diallo, men Kieran Trippier sto og sov, og scoringen var helt i orden.

Casemiro, som fikk krass kritikk fordi han sov og ødela offside da Arsenal scoret vinnermålet søndag, reddet en nikk av Dan Burn på streken senere i omgangen, men Newcastle utlignet tidlig i den andre omgangen med Anthony Gordons utsidespark fra kloss hold.

Det kom etter at Sofyan Amrabat mislyktes fullstendig med en klarering og Jacob Murphy kunne legge inn fra siden.

Store sjanser

Newcastle hadde en kjempesjanse til å ta ledelsen med en tre-mot-en-kontring etter et stygt balltap av Aaron Wan-Bissaka, men Alexander Isak somlet med å avslutte, og Amrabat fikk blokkert.

Etter Diallos 2-1-mål måtte Onana redde alene med Sean Longstaff og vippe en nikk fra Joelinton over, før Gordon rykket fra Casemiro i feltet og skjøt rett utenfor lengste stolpe. Miguel Almirón var centimeter fra å nå ballen og sette den inn.

Højlund så ut til å fastsette resultatet, men på overtid reduserte Lewis Hall og skapte nerve i de gjenstående minuttene.,

Newcastle har en sørgelig seriestatistikk på Old Trafford. Laget vant overbevisende der i ligacupen tidligere i sesongen, men bortsett fra en seier i 2013 har ikke laget tatt full pott i seriekamp borte ot Manchester United siden 1972.

Den rekken fortsatte, og statistikken siden seieren for 52 år siden er nå 1-10-28.