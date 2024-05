I den tekniske rapporten får brasilianerne gjennomsnittsscoren 4,0 på en skala som går til 5. Søknaden til Belgia, Nederland og Tyskland stopper på 3,7.

Det er de to eneste søkerne til sluttspillet etter at Mexico og USA hoppet av. De nordamerikanske landene har vendt blikket mot VM i 2031.

– Evalueringen fastslår at begge søknadene er kvalifiserte til å bli vurdert av Fifas styre og kongress. Begge overgår minimumskravene som er satt for å arrangere VM for kvinner i 2027, skriver Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Tildelingen av mesterskapet skjer på Fifa-kongressen i Bangkok 17. mai. Norges Fotballforbund har varslet at de vil stemme på den europeiske søknaden.

Fotball-VM for kvinner er aldri før blitt arrangert i Sør-Amerika. Det første sluttspillet ble holdt i Kina i 1991.