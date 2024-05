Det opplyser Norges Skiforbund (NSF) i en pressemelding. Duoen blir assistenter under hovedtrener Sjur Ole Svarstad.

– Denne rollen var ikke i tankene mine for tre uker siden, men jeg er utrolig takknemlig for at Sjur Ole ringte meg og viste interesse. Så har det vært en prosess, og motivasjonen og engasjementet har bare vokst og vokst, sier Bjørgen.

VG omtalte nyheten først.

Stig Rune Kveen ga seg som landslagstrener for en måned siden. Verken Bjørgen eller Mikkelsplass har hatt mulighet til å ta en heltidsstilling, så de skal dele på jobben de neste to årene.

– Jeg er jo glad i langrenn, og det å få jobbe med dedikerte utøvere er jeg både kjempeglad og ydmyk for. Jeg har jo ingen trenererfaring på dette nivået, men sitter med mye kunnskap gjennom en lang karriere med opp- og nedturer, forklarer Bjørgen.

Bjørgen er den mestvinnende langrennsløperen i historien med 114 verdenscupseirer, åtte OL-gull, 18 VM-gull og en haug med andre medaljer. Hun la opp i 2018.