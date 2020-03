Stadig flere vil utsette OL, men toppsjefen trosser presset: – Vil være den minst rettferdige løsningen

Brasils OL-komité og USAs idrettsforbund er de siste i rekken som ber om at OL i Tokyo skal utsettes, men IOC-sjef Thomas Bach står på sitt i et nytt intervju.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

IOC-president Thomas Bach ønsker at OL og Paralympics skal gå som planlagt. Foto: Jean-Christophe Bott, Keystone / AP / NTB scanpix

NTB

Lørdag skal Bach igjen ha ytret at han fortsatt vil at OL skal gå som planlagt. Det uttalte han i et tysk radiointervju, melder nyhetsbyrået DPA.

– En kansellering ville ødelagt den olympiske drømmen til 11.000 idrettsfolk fra 206 nasjoner. Kansellering ville vært den minst rettferdige løsningen, sa Bach i intervjuet.

IOC-toppen mener at det vil være altfor komplisert å utsette et OL og at det ikke kan sammenlignes med å utsette for eksempel en fotballkamp.

To av Japans mest berømte olympiere, Saori Yoshida og Tadahiro Nomura, tok fredag imot OL-ilden og sto for tenningen av fakkelen. Foto: Eugene Hoshiko, AP / NTB scanpix

Gjør som Uefa

Tysklands idrettspresident Jürgen Kessing mener derimot at IOC burde gjøre som Det europeiske fotballforbundet (Uefa), som tirsdag besluttet å utsette EM i fotball ett år.

– Jeg skulle ønske at de fulgte eksempelet fra fotballen og i likhet med EM også utsette OL i Tokyo med ett år, sa Kessing til DPA.

Det forslaget støttes av USAs svømmesjef Tim Hinchey.

– En løsning som gir en klar vei framover og lar alle utøvere forberede seg for et trygt og vellykket OL i 2021, skriver Hinchey i et åpent brev til USAs olympiske komité.

Idrettspresident Berit Kjøll og norsk idrett kom før helgen med nye takter overfor IOC. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

NIF snudde

Også Norges idrettsforbund (NIF) har nå bedt om at OL ikke gjennomføres før koronapandemien er under kontroll. Det ble gjort klart i et brev fra NIF til nettopp IOC-president Thomas Bach fredag.

– På bakgrunn av den høyst uavklarte situasjonen i Norge og i store deler av verden for øvrig er det verken forsvarlig eller ønskelig å sende norske utøvere til OL eller Paralympics i Tokyo til 2020 før verdenssamfunnet har lagt denne pandemien bak seg, skrev den norske idrettspresidenten Berit Kjøll fredag.

NIF støttet tidligere Bach i håpet om å gjennomføre OL, noe som førte til kritikk fra blant andre Johan Kaggestad.

Bach planlegger fortsatt at sommer-OL i Tokyo settes i gang 24. juli, men insisterte torsdag på at det fortsatt er for tidlig med en endelig avgjørelse.