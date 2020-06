Nok en treningskamp bak lukkede dører: Slik kan du se Moldes kamp mot KBK

Magne Hoseth har blitt assistenttrener i KBK. Torsdag møter han gamleklubben og Erling Moe til dyst på Aker stadion. Kampen sendes direkte på Rbnett fra klokka 13.00. Her er de to fra et møte mellom klubbene i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Treningskampen går bak lukkede dører, med maks 50 stykker til stede. Rbnett har sikret seg rettighetene, og sørger for at våre abonnenter får se laget i oppkjøringa inn mot seriestarten om to små uker. Erling Moe forventer et tett og tøft lokaloppgjør.

