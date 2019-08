De fryktet Olaf Tufte og syntes han var gretten. Så ble de kjent med ham.

De syntes at han var beinhard, men det var før de kom tettere på den dobbelte olympiske mesteren i roing. Nå skal Erik Solbakken (25), Oscar Stabe Helvig (23) og Martin Helseth (25) for første gang sitte i samme båt som 43-åringen i et VM. Mesterskapet i Linz, som starter søndag, blir tidenes største og er i tillegg OL-kvalifisering.

De tre tuftianerne, som de kaller seg, satser på billett til Tokyo neste sommer, og Solbakken kan ikke dy seg:

– Vi gleder oss stort til å dra gamlefar over banen.

Vet hvordan han vil ha det

Fleipen sitter løst i denne gjengen, men først måtte de unge lære seg å forstå han som er en legende i roverdenen.

– Olaf er en veldig fin type. Han kan virke morsk og sint, men det er i beste mening. Han har et tydelig bilde av hvordan ting skal være både på trening, i en regatta og ellers, sier Erik Solbakken.

Fakta: VM i roing Går i Linz-Ottensheim i Østerrike fra 25. august til 1. september. Er hoveduttaket for OL og Paralympics i Tokyo i 2020. Er historiens største med 1200 roere fra 80 nasjoner. Den største klassen er herrenes singlesculler som har deltagere fra 44 nasjoner, og 39 blant kvinnene. Tilsvarende i pararoing, klasse er PR1, er 27 nasjoner representert på herresiden i singlesculler og 14 i kvinnenes. Norge stiller i ni båtklasser og blant annet med to regjerende verdensmestre Kjetil Borch og Birgit Skarstein. På www.worldrowing.com ligger mye informasjon, og der blir løpene streamet.

– Når man blir kjent med ham, ser man at han er dedikert, hardtarbeidende og at han bidrar mye til de rundt seg. Han er en fantastisk person, sier Martin Helseth.

Oscar Helvig syntes at den dobbelte OL-mesteren virket sur og gretten da junioren begynte å trene på Årungen.

– Han kjeftet på oss hvis vi ikke ryddet. Jeg var litt redd for ham.

Helvig kom etter hvert nærmere inn på vestfoldingen, og i 2015 satt de sammen i en dobbeltsculler for første gang under en treningssamling i Portugal.

– Det er en av de beste roturene jeg har hatt.

Har stor respekt for Tufte

Landslagstrener Johan Flodin setter stor pris på Olaf Tufte, som han har kjent fra lenge før han ble norsk landslagstrener for over syv år siden. Treneren mener landslagets eldste er et menneske som har hjertet på det rette stedet, som han uttrykker det.

– Jeg har sett ham gå langt i omtanke og hjelp når et menneske virkelig trenger det, og han er heller ikke hard og tøff mot noen som ikke tåler det. Han er lojal til oppgaven, og det krever at man er streng og tøff. Olaf kan være det, men forlanger like mye av seg selv, forklarer svensken.

Fakta: Norges VM-deltagere Birgit Skarstein, Christiania Roklub, pararoing, singlesculler Maja Lund, Bergens Roklub, singlesculler lettvekt Siri Kristiansen og Hanna Gailis Intjore, Christiania Roklub, toer Marianne Madsen, Christiania Roklub, singlesculler Ask Tjøm, Tønsberg Roklubb, lettvekt singlesculler Kristoffer Brun, Bergens Roklub og Are Strandli, Stavanger Roklubb, lettvekt dobbeltsculler Kjetil Borch, Horten Roklubb, singlesculler Martin Helseth, Aalesunds Roklub, Erik Solbakken, Moss Roklubb, Oscar Stabe Helvig, Norske Studenters Roklub, Olaf Tufte, Horten Roklubb, dobbeltfirer Petter Tufte, Norske Studenters Roklub og Erling Øyasæter, Os Roklubb, dobbeltsculler åpen klasse

Er en sjenert type

Olaf Tufte har hørt omtalen av seg selv, og har en forklaring på hvorfor han kan virke utilnærmelig for dem som ikke kjenner ham.

– De oppfatter meg som innbitt, og jeg vet at noen mener at jeg er arrogant. Jeg er imidlertid ganske sjenert, og hyler ikke så fælt. Jeg er ikke så opptatt av å bli sett og liker å holde meg for meg selv, men jeg gjør jo det beste ut av det når jeg er sammen med lagkameratene.

Roeren fra Horten, som deltok i sitt første av foreløpig seks OL i Atlanta i 1996, har tro på at kvartetten kan ta VM-medalje. Den gangen, da han var 20 år, var det også fire i båten. Det ble en åttendeplass i firer uten styrmann sammen med Halvor Sannes Lande, Morten Bergesen og Odd-Even Bustnes.

For 23 år siden var Tufte unggutten. Nå veileder han etterfølgerne.

– Jeg lærer også nye ting av de unge, sier Tufte, som liker seg sammen med ungdommen.

– Jeg er pappa og bestefar for dem, og innimellom hater de meg sikkert. Men jeg vet at det går over.