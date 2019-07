Det er nettstedet Handball Planet som står bak kåringen. Abelvik Rød ble stemt frem av håndballfans og journalister fra en rekke land.

Bundesliga-proffen vant knepent foran den danske målvakten Emil Nielsen og Portugals linjespiller Luis Frade.

– Dette var ikke noe jeg hadde forventet i det hele tatt. For meg var det gøy bare å bli nominert, så jeg ble litt overrasket over å ende helt øverst. Jeg er veldig takknemlig overfor alle som tok seg bryet med å stemme på meg, sier Magnus Abelvik Rød.

Prisen for verdens beste unge håndballspiller har sterke bånd til Norge. Sander Sagosen gikk til topps tre år på rad mellom 2015 og 2017.

– Sander er en spiller jeg har sett opp til, og han har med tiden utviklet seg til å bli en av mine nærmeste venner. Jeg har lært utrolig mye av ham, og det betyr unektelig mye for meg å følge i hans fotspor og ta denne prisen. Det er kult av vi begge har fått den.

Under årets VM omtalte Abelvik Rød forholdet til Sagosen «litt som et gammelt ektepar». De deler ofte rom under landslagsoppdrag.

Lise Åserud / NTB scanpix

Beinhard oppkjøring

2018/19-sesongen ble en suksess for den tidligere Bækkelaget-spilleren. Han var viktig på Flensburg-Handewitts vei til nok et tysk seriegull, og var i tillegg en sentral bidragsyter da Norge i januar tok seg til VM-finalen.

Abelvik Rød beskriver selv det siste året på denne måten:

– Frem til desember var det litt trøblete. Det var mye som skjedde i klubblaget, så det var først i VM det virkelig tok av. Jeg fikk vist meg frem skikkelig der og i andre halvdel av sesongen i Tyskland.

Som 19-åring valgte Abelvik Rød å stikke utenlands. Mange trodde han kom til å prøve seg i Danmark eller Sverige først, men gikk i stedet rett til tysk Bundesliga.

I disse dager er han på en treningsleir i Sverige. Der forbereder Flensburg-stjernene seg på en ny sesong. Så langt har sommeren gått etter planen.

– Det er ganske hardt og brutalt, men heldigvis er det ikke så lenge igjen til vi har en mer vanlig rytme igjen. Jeg gleder meg til å starte på ordentlig og slippe de kjedelige treningskampene, sier Abelvik Rød, som på håndballbanen utmerker seg med en svært uredd spillestil i angrep og en giftig venstrearm.

Også Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal er under kontrakt med Flensburg.

Lise Åserud / NTB scanpix

Drømmer om Champions League

Forrige sesong ble det bråstopp for Flensburg i Champions League-kvartfinalen. Storklubben ble satt grundig på plass av ungarske Veszprém, som har Robin Tønnesen i stallen.

Abelvik Rød forteller at det ikke er blitt diskutert mål for neste sesong i Europa, men han har selv store drømmer.

– Jeg har lyst til å komme til Final4-helgen. Har man tatt seg dit, kan egentlig alt skje. Nå har vi vunnet serien to år på rad. Det er kjempekult, men for meg personlig henger et Champions League-gull aller høyest på klubbnivå.

Det er også flere godbiter i vente på landslaget. I januar spiller Norge det innledende EM-gruppespillet i Trondheim.

– Det blir kjempekult å starte et EM på hjemmebane. Jeg håper og tror at det kommer til å bli en utrolig atmosfære, sier Magnus Abelvik Rød.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Kun gull som teller

Han mener det nå er på tide at Norge går hele veien og vinner en mesterskapstittel også på herresiden. I VM er det blitt to finaletap på rad.

– Vi har kommet til det punktet at vi er misfornøyde med sølv. I mitt første mesterskap var det kult å få medalje. Nå er det kun gullmedaljen som gjelder, og det føler jeg vi har et veldig bra lag til å klare i januar.

Onsdag var det nøyaktig ett år til OL i Tokyo. Et norsk herrelandslag i håndball har ikke kvalifisert seg til en olympisk turnering siden 1972.

– Det er på tide at vi kommer oss til igjen. For meg personlig tror jeg det å få være med i OL, vil være noe av det største man kan få oppleve i internasjonal herrehåndball. Vi har gode muligheter i kvalifiseringen, sier Abelvik Rød.