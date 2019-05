Uhrenholdt Jacobsen ville stå utenfor landslaget

Heming-løperen har i flere sesonger kombinert toppidrettslivet med medisinstudier og har ikke lagt skjul på at det er krevende. Foran neste sesong skal 32-åringen ha kommet fram til at hverdagen ville bli enklere dersom hun sto på utsiden av landslaget.

Den løsningen skulle imidlertid vise seg å bli lite gjennomførbar.

– Jeg har sondert mulighetene for å tre helt ut av landslaget og fortsette satsingen på hjemmebane. Beskjeden var klar; da ville jeg miste muligheten til å gå skirenn på det høyeste nivået. Regelverket definerte egentlig valget til å stå mellom landslagsplass og å legge skiene på hylla, sier Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

Hun understreker at samtalene hun har hatt med skiforbundet i sakens anledning ikke har vært konfliktfylte. Langrennsveteranen er heller ikke bitter eller sur på skiledelsen.

Uhrenholdt Jacobsen har fått frie tøyler til å følge et tilpasset opplegg inn mot neste sesong. Trolig kommer hun ikke til å delta på en eneste av landslagets fellessamlinger i sommer og høst.

I skiforbundets regelverk gå det fram at utøvere som har takket nei til landslagsplass ikke skal tas ut til å gå konkurranser påfølgende sesong med mindre det foreligger særskilte omstendigheter.

– At jeg er en del av laget nå føles ikke som tvang. Mitt ønske om å stå utenfor hadde først og fremst rotfeste i at jeg ikke er i stand til å følge et fullt opplegg, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Hun er glad forbundet fant en løsning som er tilpasset utdanningsløpet hennes.