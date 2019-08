TIL-talent følger i farens fotspor - tatt ut på landslaget

Fra 1994 til 2007 fikk Thomas Hafstad 314 kamper for TIL og var med da TIL slo Bodø/Glimt i cupfinalen i 1996.

Faren Thomas var med da Norge tok bronsemedalje i U18-EM tilbake i 1992.

Nå er sønnen Tobias altså tatt ut på landslag for første gang da G17-landslagstrener Jan Peder Jalland i dag la ut troppen til firenasjonersturnering i Sverige i periode 2.-10. september.

Norge skal møte Sverige, Østerrike og Irland i turneringen og dermed klarte unggutten ett av sine store mål for sesongen; å bli tatt ut på landslaget.

– Jeg har gjort det veldig bra i det siste, synes jeg og spilt meg godt inn på laget og har lyst til å spille så mye jeg kan i 3.-divisjon og i nasjonal serie. Jeg har også lyst til å bli tatt ut på et landslag eller noe sånt. Det er et mål for året i hvert fall, sa Tobias Hafstad til iTromsø i februar.