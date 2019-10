Kjetil Jansrud har ingen problemer med å motivere seg for en sesong fri for mesterskap. Det er flere bakker han vil erobre i sesongen som kommer. Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord

I år er det ingen mesterskapstitler å kjempe om for alpinlandslaget, men det mangler ikke på motivasjon hos de norske alpinistene.

NTB-Ole Henrik Tveten

Når alpinsesongen braker løs til helgen markerer det starten på en sesong helt fri for mesterskap. Men de norske utøverne finner ingen problemer med å motivere seg, selv om det ikke skal kjempes om verken VM- eller OL-medaljer.

– Vår jobb er i verdenscupen, og jeg har lyst til å få super G-kula tilbake til Norge, sier Kjetil Jansrud

Super G-kula er liksom «den norske kula» og har havnet i norske hender hvert år siden 2012, med unntak av forrige sesong. Da var italienske Dominik Paris overlegen.

Jansrud vant «kula» i 2016/17 og 2017/18-sesongen og trekker fram seg selv sammen med Aleksander Aamodt Kilde, som de største norske favorittene til å ta kula hjem igjen. Kilde vant kula 2015/16-sesongen.

I tillegg sier 33-åringen at de har en stor jobb å gjøre i utfor, der de norske fargene har havnet et stykke bak.

Vil sette «uslåelig» rekord

– Kitzbühel, sier Jansrud om bakker som trigger han ekstra denne sesongen.

– Jeg har vunnet den én gang og jeg har ganske lyst til å gjøre det en gang til, sier han og forteller at han da helst vil vinne Super G i monsterbakken slik at han har vunnet de to gjeveste der.

– Wengen gjenstår jo også å vinne, så det er mange av de store klassikerne som er viktige, sier Jansrud og trekker fram en siste bakke han ønsker å erobre denne sesongen.

– Også er det Kvitfjell. Nå har jeg hatt en sesong hvor jeg ikke har vunnet noe på Kvitfjell, og vanligvis har det vært omvendt, sier Vinstra-gutten som har seks seire på samvittigheten i den bakken.

Det betyr at han allerede er «kongen av Kvitfjell», men Jansrud vil ha mer.

– Jeg har lyst til å sette en rekord i Kvitfjell som bare står, en rekord på fartssiden som ingen kommer til å slå noensinne, det er målet. Det er jo mitt sted, mitt lokalmiljø og der jeg har vokst opp. Så jeg har lyst å gjøre den så vanskelig som mulig, sier han.

– Litt deilig

Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde har problemer med å motivere seg til en sesong uten VM eller OL.

– Verdenscupen er såpass viktig for oss som alpinister, så det er egentlig ikke så stor forskjell fra når det ikke er mesterskap. Selvfølgelig setter vi VM og OL høyt på lista, men når det ikke mesterskap, er det fortsatt en viktig sesong.

– Vi snakker ranking, vinne renn og ta «kulene». Det er noe vi virkelig jobber mot, sier Kilde som forteller at det også er litt deilig med en sesong uten mesterskap.

Aleksander Aamodt Kilde gleder seg til den kommende sesongen. Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ikke favoritter

Verken Jansrud eller Kilde er favoritter når alpinsesongen starter i Sölden. Herrene starter søndag 27. oktober, men da er det storslalåm som gjelder.

Det er ikke fartsguttas beste disiplin, men Kilde ser likevel fram til rennet i den østerrikske byen.

– Jeg mener det er veldig bra å starte der. Man får en kickstart på sesongen og muligheten til å gå gjennom rutiner, være klar på start og gi full gass. Det gir en liten indikasjon på hva man må forandre til rennene i Lake Louise, der fartsgutta for alvor starter sesongen.