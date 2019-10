Østberg er godt fornøyd med at hun er lite syk, men hun vil heller ikke «jinxe» det inn i sesongen som kommer. Tore Meek / NTB scanpix

Østbergs sykdomshistorikk forbauser og begeistrer. Selv synes hun det er skummelt å snakke om.

Ingvild Flugstad Østberg (28) kan ikke huske sist hun var syk. Det mener hun har vært et av hennes suksesskriterier.

KVITFJELL: 28-åringen fra Gjøvik ler godt når Aftenposten tar opp temaet om at hun er en av få vintersportsutøvere som ser ut til aldri å være skadet eller syk.

– Det er litt skummelt å prate om. Det er sånn «bank i bordet», sier hun og banker tre ganger i trebordet foran henne.

Men hun har tenkt over temaet selv. De norske vintersportsutøverne er over gjennomsnittet opptatt av å holde seg friske. Risikoen for å pådra seg forkjølelse når man presser kroppen i opptil flere minusgrader, er stor.

Sist sesongs verdenscupvinner kan derimot ikke huske sist hun var syk.

– Nei, det kan jeg ikke huske, faktisk.

Østberg tar seg til haken, titter i taket og tenker hardt i femten sekunder.

– Sånn vanlig syk, liksom?

Hun tar hodet i hendene. Nye femten sekunders pause.

– Jeg husker ikke sist jeg var sånn forkjølet-syk, faktisk.

– Det er jo veldig bra! utbryter hun.

Fakta Sesongåpning langrenn Tradisjonen tro starter den norske langrennssesongen på snø med Beitosprinten på Beitostølen. Her er de viktigste begivenhetene før jul. Beitostølen, nasjonal åpning: 22. november: Sprint menn og kvinner 23. november: 10 km klassisk kvinner, 15 km klassisk menn 24. november: 10 km fri kvinner, 15 km fri menn Verdenscupåpning i Ruka, Finland (minitour) 29. november: Sprint kvinner og menn 30. november: 10 km klassisk kvinner, 15 km klassisk menn 1. desember: 10 km jaktstart fri, kvinner og 15 km jaktstart fri. menn Verdenscup Lillehammer 7. desember: 15 km skiathlon kvinner, 30 km skiathlon menn 8. desember: stafett kvinner og menn Verdenscup Davos 14. desember: Sprint fri, kvinner og menn 15. desember: 10 km fri kvinner, 15 km fri menn Verdenscup sprint i Planica 21. desember: sprint fri kvinner og menn 22. desember: Lagsprint kvinner og menn

Østberg kan ikke huske sist hun var syk, og i hvert fall ikke sist hun gikk glipp av en landslagssamling. Geir Olsen/NTB scanpix

Utsetter seg for situasjoner hvor hun kan bli syk

Østberg er heller ikke særlig redd for å bli syk. Hun deltar i familieselskap, der andre snufser og hoster, på lik linje med alle andre og isolerer seg aldri.

– Jeg er ekstremt lite hysterisk på sånne ting. Jeg burde sikkert vært mer nøye på å skifte til riktig tid, Antibac og så videre. Jeg er ikke så nøye på det. Folk rundt meg er nok mer redd for at jeg skal bli syk.

Likevel forstår Østberg godt at de utøverne som har en sykdomshistorikk tar større forholdsregler enn det hun selv gjør.

– Da skjønner jeg at det er fælt. Skulle jeg komme inn i et dårlig spor, er det garantert at jeg begynner å tenke på det selv også.

Foreløpig er hun like frisk som hun nærmest bestandig har vært. Faktisk mener hun at sykdomshistorikken kan være en av de mange forklaringene på hvorfor det har gått så bra de siste sesongene.

– I og med at jeg ikke har de avbrekkene, så har jeg fått trent jevnt bra gjennom mange år og mange sesonger. Jeg tror at det noe som har vært et suksesskriterium for min del.

Landslagstrener Ole Morten Iversen er enig i Østbergs analyse. Samtidig er han litt forundret over at hun ikke har hatt flere sykdomsperioder. Han trekker også frem Therese Johaug som en som har vært heldig å unngå flere slike avbrekk fra treningen.

– Vi har lurt på det. For det er ingen som driver så rovdrift på kroppen som Therese og Ingvild. Normalt skulle det ført til flere skader og mer sykdom, men de har klart å balansere det utrolig godt. For meg er det opplagt en forklaring på hvorfor de går så fort som de gjør, sier han.

Østberg med beviset på at hun sammenlagt var verdens beste skiløper sist sesong: Den enorme kulen. Den har nå fått plass hjemme hos far og mor. CH. KELEMEN / BILDBYRÅN

Kjenner presset om å vinne igjen

Uten mesterskap å kjempe for, vil den gule verdenscuptrøyen være det store målet denne sesongen for flere av storkanonene.

– Det blir en veldig tøff kamp og du må nesten utelukkende gå gode renn, sier Østberg som innrømmer at hun kjenner litt på presset om å gjenta prestasjonen.

– Ja, jeg gjør jo litt det. Selvfølgelig vet en at alt annet enn det ikke er bra nok for folk rundt, men det er ikke nødvendigvis slik det funker i mitt hode.

Selve kulen, trofeet man får som vinner av verdenscupen, har fått hedersplass i stuen hjemme hos mor og far på Gjøvik.

– Først sto den på et bord midt i stuen, så det var litt sånn ... sier hun og skjærer en grimase.

– Her står den fortsatt? Så da flyttet de den til en kommode i hvert fall. Om den blir stående der, vet jeg ikke.