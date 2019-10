Julian Alaphilippe (t.v.) og Thibaut Pinot under den beinharde etappen til La Planche des Belles Filles i årets Tour de France. CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS / NTB scanpix

Knalltøff åpning venter rytterne i neste års Tour de France

Tirsdag ble løypeprofilen for den 107. utgaven av Tour de France presentert. Den ser minst like tøff ut som 2019-utgaven.

Tour de France 2020 starter allerede 27. juni på grunn av OL i Tokyo. Det har lenge vært klart at Nice får æren av å åpne treukersrittet neste år, når både start og målgang for de to første etappene skal gå i kystbyen sørøst i Frankrike.

Tirsdag formiddag presenterte Tour de France-general, Christian Prudhomme, resten av løypa. Og akkurat som i fjor var det klatrerne som kunne juble mest, mens Alexander Kristoff og de andre spurterne i feltet nok en gang må forberede seg på tre tøffe uker.

Den tredje etappen vil også starte i Nice, men så beveger feltet seg nordover til Sisteron, i det som vil bli en etappe for de rene spurterne. Allerede på den fjerde etappen blir det en svipptur innom Alpene for årets første bakkeavslutning, når rytterne skal opp til skistedet Orcières-Merlette.

Den første uken er i det hele tatt av det tøffe slaget. Kun fire av ni etapper er klassifisert som flate før den første hviledagen, og før rytterne får seg en dags pause venter også to etapper i Pyreneene.

TØFF FØRSTEUKE: Det blir få sjanser for Alexander Kristoff (i midten) og resten av spurterne på den første uken. CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Tre gode muligheter for spurterne

Etter hviledagen kommer det tre gode muligheter for Kristoff, Edvald Boasson Hagen og kanskje en Kristoffer Halvorsen som fra neste sesong av blir spurteren til EF Education First.

På både den tiende og ellevte etappen vil det overraske hvis det ikke blir en massespurt, mens også den tolvte etappen kan passe kjørestyrken til Kristoff og Boasson Hagen godt.

På den 13. etappen sykler rytterne i mål på toppen av Puy Mary, mens de to neste dagene vil ha henholdsvis målgang og start i Lyon. Avslutningen på den 15. etappen blir opp beryktede Grand Colombier, en 15,9 kilometer lang bakke med en gjennomstittelig stigning på 7,8 prosent. De siste åtte snitter på rundt ti prosent.

FJORÅRETS VINNER: Egan Bernal vant i fjor og basert på løypeprofilen i 2020, blir colombianeren farlig også neste sommer. Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Avgjøres med bakketempo

Den andre hviledagen blir i Grenoble, før turen går videre østover og tilbake til Alpene.

Der skal rytterne blant annet ta grusveien opp til Col des Glieres på den 18. etappen, en bakke som også ble brukt i 2018.

Rittet kommer til å bli avgjort med en forrykende bakketempo opp til La Planche des Belles Filles. Målgang på den sjette etappen av årets Tour fant også sted der, men neste år blir det altså en virkelig tøff og bratt tempo på 36 km.

Selve avslutningen blir som vanlig på Champs-Élysées.