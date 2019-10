Landslagstrener Alexander Stöckl og NRKs Karen-Marie Ellefsen har fylt norske TV-skjermer de siste årene. Nå skal TV 2 sende Hoppuka. Terje Bendiksby / NTB scanpix

56 års NRK-monopol er over: TV 2 overtar flere renn i Hoppuka

Helt siden 1963 har NRK sendt hoppukerennene, men i vinter går siste halvdel på TV 2.

Det blir første gang at TV 2 viser levende bilder fra den tradisjonsrike hoppturneringen. Kanalen sender de to siste rennene i Innsbruck og Bischofshofen.

Åpningsrennet i Oberstdorf og nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen kommer også denne sesongen til å gå på NRK.

– Vi gleder oss til å sende Hoppuka. Det er nytt for TV 2, men ikke for seerne. Vi skal få til hopp på en like god måte som før. Vi begynner ikke på null, for vi har mange profiler og mye kompetanse, sier kanaldirektør Trygve Rønningen.

TV 2 er, i likhet med NRK, medlem av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). Det er det som har gitt kanalen muligheten til å vise mer vintersport. I fjor kjøpte EBU rettighetene til FIS-renn i Østerrike for tre sesonger.

Hopprennet i Innsbruck en av de første dagene i januar blir denne sesongen sendt på TV 2. Her er Daniel-André Tande avbildet. Geir Olsen, NTB scanpix

Fakta Slik sendes de viktigste rennene fra Østerrike 26.–27. okt: Alpint storslalåm kvinner/menn, Sölden (TV 2) 21.–22. des: Kombinert, Ramsau (NRK) 28.–29. des: Alpint storslalåm/slalåm kvinner, Lienz (TV 2) 4. jan: Hoppuka, Innsbruck (TV 2) 6. jan: Hoppuka, Bischofshofen (TV 2) 11.–12. jan: Alpint utfor/superkombinasjon kvinner, Zauchensee (TV 2) 14. jan: Alpint, slalåm kvinner, Flachau (TV 2) 24.–26. jan: Alpint super-G/utfor/slalåm menn, Kitzbühel (NRK) 28. jan: Alpint slalåm menn, Schladming (NRK) 31. jan.-2. feb: Kombinert, Seefeld (NRK) 8.–9. feb: Hopp kvinner, Hinzenbach (TV 2) 18.–19. feb: Hopp menn, Bad Mitterndorf (NRK) 29. feb.-1. mars: Alpint super-G/superkombinasjon menn, Hinterstoder (TV 2) Kanalene deler også på å sende freeski og snowboard.

Mistet mye

Sist vinter sendte NRK samtlige renn i alpelandet. Det blir det en forandring på nå, og til helgen er det TV 2 som viser alpinistenes sesongstart fra Sölden. Da står storslalåm for kvinner og menn på verdenscupprogrammet.

Det siste året har NRK mistet en rekke fremtidige rettigheter. Fra 2021/22-sesongen er det TV3-eier NENT Group som sitter på verdenscup i langrenn, hopp, alpint og flere andre vinteridretter. Skøytesporten er allerede tapt for statskanalen.

Robert Johansson i aksjon under forrige sesongs hoppukerenn i Bischofshofen. Lisi Niesner, Reuters/NTB scanpix

NRKs rettighetssjef Runar Østmo er fornøyd med fordelingen med TV 2.

– I dagens konkurranseutsatte rettighetsmarked er vi veldig glade for at vi sammen har sikret at alle renn fra Østerrike vil vises på de to største kanalene i Norge de neste to årene, sier han.

Henrik Kristoffersen blir gjennom vinteren å se på både NRK og TV 2. Shinichiro Tanaka, AP / NTB scanpix

Kompleks rettighetsverden

Norges to allmennkringkastere har også tidligere samarbeidet i jakten på dyre TV-rettigheter. De har blant annet en rekke ganger delt på EM og VM i fotball.

– Vi er trygge på hverandre, og derfor finner vi gode løsninger sammen i en rettighetsverden som blir mer og mer kompleks, sier Rønningen.

Han kan glede seg over at TV 2 skal vise mye alpint og snowboard det neste halvåret. Men fortsatt vil alpinklassikerne fra Kitzbühel og Schladming tilhøre rivalen.

– Stort sett resten av skisirkuset, inklusive skiskyting, vil gå på NRK. Vi tror dette blir en god vinter for det norske publikum, sier NRKs sportssjef Egil Sundvor.

Han opplyser at kanalen har sikret seg retten til å vise verdenscupen i supersprint. Det er en langrennssprint som går over 100 meter.

– Vi ser frem til å utvikle og presentere det for vårt publikum allerede til vinteren, sier Sundvor.

PS: TV 2 har de siste årene også hatt TV-rettigheter til FIS-renn i Sveits. Det vil de også ha kommende vinter. Det betyr at kanalen sender deler av Tour de Ski (langrenn).