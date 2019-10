Johannes Thingnes Bø og de norske skiskytterne har foreløpig ikke skrevet under på ny utøveravtale. Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

Skiskytterne fortsatt ikke enige om utøveravtale: – Vi er ikke ute etter å krige oss til noe

Ingen av de norske skiskytterne har foreløpig skrevet under på den nye utøveravtalen med skiskytterforbundet, ifølge NRK.

NTB

For mindre enn 40 minutter siden

Partene er uenige om hvordan man skal kunne markedsføre private sponsorer.

Derfor er de fortsatt ikke enige med Norges Skiskytterforbund om den nye avtalen, cirka én måned før sesongstart.

Utøverne ønsker klare retningslinjer for når de kan promotere private sponsorer og når de er underlagt forbundet og må markedsføre deres sponsorer. Sentralt er blant annet hva man kan promotere i sosiale medier.

Kjemper for tydelig skille

– Vi prøver å kjempe for at vi skal ha et tydelig skille, med noen føringer for hva som er lov og hva som ikke er lov, med tanke på å inngå private sponsoravtaler på for eksempel klær, sier Erlend Bjøntegaard til NRK.

Statskanalen skriver at utøverne fikk et utkast til en avtale i august. Den ble avslått, og siden har de vært i forhandlinger.

– Jeg tror at det kan virke litt farlig for forbundet å gi slipp på det private, men vi er ikke ute etter å krige til oss noe. Vi mener bare at det skal være bra for folk flest, at man skal kunne å ha muligheten til å ha forutsigbarhet på økonomien, sier Johannes Thingnes Bø.

Vil legge til rette

I sommer tok det lang tid før langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo skrev under på ny utøveravtale av lignende årsaker.

– Vi ønsker at de skal kunne leve av å være toppidrettsutøvere i Norge, og det er ikke like enkelt for alle. De beste har det godt, men det er veldig mange som trenger et høyere inntektsgrunnlag, og det ønsker vi å være med på å skape, sier generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Anne Rustberggard Varden, til NRK.

Hun ønsker ikke å uttale seg konkret om kontrakten før den er signert.