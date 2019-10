Denne kampen mellom Patrick Day (t.h) og Charles Conwell ble bokset lørdag. Fire dager senere døde Day av skadene han pådro seg i kampen. Jon Durr, USA TODAY Sports

Tre dødsfall på tre måneder skremmer norsk bokser: – Man begynner å tenke seg om

Onsdag døde Patrick Day av skadene han pådro seg under en boksekamp i USA. De siste månedene har flere proffboksere mistet livet.

Det var sist lørdag at Patrick Day tapte kampen mot Charles Conwell. Day ble slått ut i tiende runde da to raske slag etter hverandre sendte ham i kanvasen.

Day ble fraktet til sykehus i Chicago for operasjon, og han ble senere på kvelden lagt i kunstig koma. Onsdag døde bokseren på sykehuset.

Han føyer seg inn i rekken av proffboksere som har omkommet etter slag mot hodet i bokseringen i år. I juli døde både russiske Maxim Dadashev og argentinske Hugo Alfredo Santillan av det samme.

Proffbokser: – Man begynner å tenke seg om

Nyheten om Day setter naturlig nok en støkk i boksere rundt om i verden – også i Norge.

Proffbokser, Kevin Melhus (29), legger ikke skjul på at han blir redd hver gang han hører om alvorlige ulykker i boksesporten. Han sammenligner det med redselen man kjenner på når man hører om en flystyrt rett før man selv skal ut å fly.

– Det er ikke hyggelig å våkne opp til noe slikt. Man begynner å tenke gjennom hva det er man driver med, sier Melhus til Aftenposten.

I tillegg til å være profesjonell bokser er Melhus utdannet HMS-ingeniør, og er svært opptatt av boksernes sikkerhet. Han skremmes av at Day ikke er den eneste bokseren som har måttet bøte med livet i år.

Kevin Melhus legger ikke skjul på at det preger ham når han leser om av kolleger omkommer som følge av boksingen. Mette Bugge

– Jeg har inntrykk av at det har vært mer de siste årene. Og da tenker jeg ikke bare på dødsfall, men også på kritiske skader som gir varige mén. Det er vanskelig å peke på noen spesiell grunn, men det er uansett ikke bra, sier Melhus.

Han nevner blant annet den svenske bokseprofilen Erik Skoglund, som lå nesten to uker i koma etter en hjerneblødning. Til forskjell fra de tre nevnte, våknet Skoglund opp.

Tror det er tilfeldig

NRKs bokseekspert, Anders Werner Øfsti, er selv tidligere nordisk mester i boksing. Han er klar på at selv om tre dødsfall på kun tre måneder er et høyt tall, så er det ikke noe som tyder på at boksing plutselig er blitt farligere.

– Skader skjer i boksing, akkurat som i andre idretter. Det er viktig å huske på at det bokses veldig mange kamper i verden i løpet av et år, så at det skjer tre så fatale ulykker på kort tid tror jeg er tilfeldig, sier Øfsti.

Patrick Day bokset i klassen lett mellomvekt, mens Dadashev og Santillan begge var lettvektere. Øfsti har inntrykk av at det er flere hodeskader i de lettere vektklassene.

– Siden slagene ikke er så tunge som hos tungvekterne, får de ofte lov til å holde på lenger. Derfor er det ikke nødvendigvis ett kraftig slag som forårsaker skaden, men gjentatte slag mot hodet, forklarer bokseeksperten.

KLARTE SEG: Den svenske proffbokseren, Erik Skoglund, lå to uker i koma etter en hjerneblødning. ANDREW COULDRIDGE, REUTERS

Var imot opphevingen

De betraktningene deler lege og leder i Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt.

Hun var en av flere fagpersoner som var skeptiske til opphevingen av forbudet mot proffboksing i Norge i 2014. Den gang var et av argumentene for opphevingen at sikkerheten blant proffene var godt regulert.

– Slik jeg forstår det, har disse tre hendelsene skjedd i profesjonelle kamper. Derfor vil vi understreke at det er en risiko for hjernehelsen ved alle vektklasser og nivåer. Sjansen for akutte skader som hjerneblødning eller skader som man tar med seg videre i livet er uansett stor, sier Aamodt.

Melhus tviler på at et nytt forbud er veien å gå for å unngå at noe slikt kan skje i Norge.

– Det viktigste er å jobbe hardt for å få boksing enda tryggere. I Norge har vi strenge krav til sikkerhet, som hodeskanning hvert eneste år, hyppige blodprøver og knockoutnemnda. Vi føler at det er iverksatt mange gode tiltak i Norge, sier Melhus.