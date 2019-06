Tilbake i startelleveren for første gang på én måned

Eirik Horneland tar Pål André Helland tilbake i elleveren når Rosenborg møter Aalesund til den fjerde runden av cupen. Forrige gang Helland var i startelleveren var da RBK slo ut Tiller fra cupen for over én måned siden.

Mens Rosenborg hadde store problemer med å stable en ellever på banen i forrige runde mot Ull/Kisa grunnet sykdom, er det et sterkt mannskap som sendes utpå banen mot Tangotrøyene.

Forrige gang lagene møttes var da Aalesund sist var i eliteserien i 2017. Da ble den første kampen uavgjort 0–0. Mens den andre kampen endte med 2–1 seier til Aalesund.

Aalesund ligger øverst i OBOS-ligaen og har kun tapt én kamp i år. Det var forrige serierunde mot Raufoss.

I cupens 3. runde møtte de rivalen Molde og sjokkerte mange da de slo ut laget som leder eliteserien. Stillingen ble 4–0 til sunnmøringene.

Kapteinen tilbake

Mike Jensen var mandag usikker på om han ville rekke onsdagens cupkamp.

Onsdag formiddag ble det rapportert fra Rosenborgs egen hjemmeside at dansken var klar. Eirik Horneland tar kapteinen sin rett inn i elleveren, noe som gjør at Gjermund Åsen må vike plass for dansken.

Christine Schefte

Samuel Adegbenro som startet mot Tromsø på søndag er ikke i startelleveren. Han får plass på benken. På mandag informerte Horneland at nigerianeren slet med sykdom og derfor ikke deltok på treningen.

Anders Konradsen soner sin siste kamp etter det røde kortet han pådro seg i ekstraomgangene mot Ull/Kisa.

Anders Trondsen fortsetter i indreløper-rollen slik han gjorde da RBK tapte mot Tromsø.

Slik stiller RBK:

(4–3–3)

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Trondsen – David Akintola, Alexander Søderlund, Pål André Helland

Benken: Arild Østbø, Djordje Denic, Gustav Valsvik, Samuel Adegbenro, Gjermund Åsen, Erik Botheim og Mikael Tørset Johnsen.