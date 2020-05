Tyske klubber vedtok at sesongen skal spilles ferdig fullt ut

Klubbene i tysk 1. og 2. Bundesliga fotball vedtok på sitt medlemsmøte torsdag at sesongen skal spilles ferdig i sin helhet selv om man må avslutte i juli.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Erling Braut Haaland og lagkameratene i Borussia Dortmund skal fullføre sesongen selv om man må ta juli i bruk, besluttet ligaens medlemsmøte. Det var ett av flere vedtak som ble gjort torsdag. Foto: Martin Meissner, AP / NTB scanpix

NTB

Bundesliga er den første store idrettsliga som starter opp igjen etter viruskrisen. Det skjer førstkommende lørdag, og planen er å fullføre serien innen 30. juni. Likevel vedtok de 36 klubbene at man om nødvendig tar juli til hjelp for å fullføre serien på begge nivåer, inkludert kvalifiseringsspill.

35 av klubbene stemte ifølge Kicker for det, mens en stemte blankt. Vedtaket kalles dermed enstemmig.

Den tyske smittevernprotokollen for gjennomføring av trening og kamp ble dessuten formelt innlemmet i kampreglementet for Bundesliga, og tiltakene er dermed rettslig bindende. Brudd på reglene vil kunne medføre sanksjoner.

Den tyske ligaen (DFL) besluttet som ventet også å benytte seg av åpningen fotballens regelorgan Ifab har gitt for å tillate fem innbyttere per lag i ligaer som er avbrutt eller utsatt på grunn av viruskrisen. Norges Fotballforbund har tidligere bestemt at klubbene kan benytte seg av dette også i norsk fotball.

I kamper som går til ekstraomganger er også en sjette innbytter tillatt.

Utvidet fullmakt

DFL-styret fikk av medlemsmøtet fullmakt til å ta avgjørelser om å beslutte sluttdato for sesongen 2019–20 og startdato for sesongen 2020–21 og flytte overgangsvinduet så lenge dette skjer innenfor rammene Fifa fastsetter.

Den femte avgjørelsen på torsdagens møte var at DFL fikk klubbenes aksept for at ligaen kan flytte kamper som på grunn av viruspandemien ikke kan gjennomføres på oppsatt arena til en annen stadion. Dette kan bare gjøres om det anses helt nødvendig.

Bakgrunnen for dette er at det er tenkelig med ugunstig smitteutvikling i enkelte regioner og at regionale myndigheter da treffer vedtak som gjør spill umulig i det området.

Les også Kampsportprofilen fikk juling – her gir han dommeren tannen sin

Utsatt avgjørelse

Egentlig skulle torsdagens møte også ta stilling til hva som skjer dersom man på grunn av pandemiens utvikling ikke klarer å spille sesongen ferdig. En telefonkonferanse mellom klubbene tidligere i uken avdekket stor uenighet på dette punkt, og vedtaket er dermed utsatt.

Ligaen foreslo opprinnelig at man i fall sesongen må avbrytes skal rangere lagene ut fra gjeldende tabell, og at det både skal kåres en mester og at klubber skal rykke opp og ned. Hele 8 av 18 lag i 1. Bundesliga motsatte seg forslaget.

Nå heter det i en uttalelse fra DFL at man i løpet av to uker skal finne en løsning.