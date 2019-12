VIL FORTSETTE: Mike McCabe etter en kamp på Alfheim. Mats Rydland

Suksesstreneren vet ikke om han er med videre: Selv har han bestemt seg for hva han vil

Mike McCabe (55) klarte nesten å føre Fløya til Toppserien på første forsøk.

Mantraet før sesongen fra Fløyas damelag var at man skulle forsøke å unngå nedrykk. I stedet endte man opp med å vinne 1.-divisjon og spille kvalifisering om opprykk til Toppserien mot Lyn.

Lyn vant den første kampen 5–0 forrige helg, før det ble 2–1 til østlendingene i returoppgjøret i Oslo søndag. Men selv om det ikke ble opprykk denne gang, var iren veldig positiv etter det siste av de to oppgjørene.

– Vi var ganske gode i dag. Jentene gjør en kjempeinnsats. Vi var uheldige med to mål mot og jeg vil påstå at vi var bedre i dag. Det kan sikkert ha noe å si at de leder 5–0 fra før, men kampen for vår del var en veldig stor opptur som gjør at man gleder seg allerede til neste år, sier McCabe.

I søndagens kamp fikk han se Lyn ta ledelsen ved Vilde Hasund. Fløya utliknet ved Sandra Simonsen, før Camilla Huseby sørget for 2–1 til Lyn.

Utgående kontrakt

McCabe sier konsekvent «vi» gjennom intervjuet om det som skal skje til neste år, selv om han bare har kontrakt ut sesongen.

– Jeg har ikke snakket med Bård (Bergvoll, sportslig leder Fløya, journ.anm.) om det ennå, sier McCabe.

– Jeg må ha noe gjøre og kommer sikkert til å fortsette med fotball. Det hadde vært veldig kjekt om det var med jentene. De har vist at de vil veldig mye, sier den tidligere TIL-spilleren.

Dette må bli bedre

2019-sesongen har vært en overgangsordning hvor man har gått fra å ha 12 lag i både Toppserien og 1.-divisjon, til at man skal ha kun 10 lag i hver av divisjonene i 2020.

Fakta Faktaboks Slik blir 1.-divisjon neste år: 1.-divisjon spilles med et grunnspill hvor lagene møtes hjemme og borte over 18 serierunder. De to beste lagene deltar så i et sluttspill sammen med lag 5–10 fra Toppserien, hvor de fem beste spiller i Toppserien neste år. De to dårligste spiller i 1.-divisjon, mens lag nummer seks møter laget i 1.-divisjon som vant sluttspillet om å få spille kvalifisering om opprykk i 1.-divisjon. Lag 3–10 i 1.-divisjon spiller enkel serie mot hverandre, hvor det beste laget får kvalikplass til Toppserien, mens de to dårligste lagene rykker ned fra 1.-divisjon. Kilde: Norges Fotballforbund

Derfor måtte også Fløya ut i kvalik mot Lyn, som endte på 10.-plass i Toppserien, om retten til å spille i øverste divisjon til neste år.

I 2020 vil de to beste lagene etter 18 serierunder, spille mot lagene som ender på femte- til tiendeplass i Toppserien om retten til å spille i landets øverste divisjon.

– I år var vi gode på høsten og ikke fullt så gode på våren. Så vi må ha en litt bedre vår til neste år siden de bytter om på systemet, sier McCabe, vel vitende om at man da vil ha fire kamper færre til å sikre en topplassering sammenliknet med i år.

SERIEMESTERE: Fløya-laget etter at de sikret seriemesterskapet etter at de slo Grand Bodø i Nordlandshallen. Bård Bergvoll

I første halvdel av årets sesong tok Fløya 22 poeng på 12 kamper, som tilsvarer 1,8 poeng per kamp. Etter sommerferien tok laget 25 poeng på ti kamper, som tilsvarer 2,5 poeng per kamp.

– Nå har vi vist at vi kan henge med dem som er nede i Toppserien, så hvis vi har en god vår til neste år, så kan vi være med i opprykksstriden i stedet for å tenke på nedrykk.

Men først venter flere måneder med vinter.

– Det er lenge til seriestart og det er mye som kan skje, sier McCabe.

Da iTromsø snakket med ham søndag ettermiddag, var han på Østlandet. Det gjør at han ikke kommer seg til Alfheim for å se TILs avgjørende kamp mot Stabæk.

– Vi får se førsteomgang, for flyet går kvart på syv. Det blir utrolig spennende, sier McCabe.