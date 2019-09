SKØYEN: Tirsdag kunngjorde sportssjefen i Norges Cykleforbund, Hans Falk, hvem som er uttatt til å kjøre for rødt, hvitt og blått under VM i Yorkshire i slutten av måneden.

Det er ingen tvil om at Norge kommer til å stille med et råsterkt lag på seniorenes landeveisritt. Men samtidig er det nok en gang flere som ønsker å vinne.

– Det beste norske laget noensinne, sier sykkelekspert hos TV 2, Mads Kaggestad.

På det norske laget skal Alexander Kristoff UAE), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal), Vegard Stake Laengen (UAE) og Sven Erik Bystrøm (UAE) sykle.

Passer Kristoff

I fjor kjørte ikke Alexander Kristoff, men i år er han tilbake i en løype som passer ham – og som passer Edvald Boasson Hagen. For tre år siden skar det seg fullstendig mellom de to norske stjernene under VM i Doha. Samarbeidet fungerte overhodet ikke i avslutningen. Det endte isfront mellom de to stjernene.

Fakta: Norge i sykkel-VM Dette er de norske rytterne som deltar i VM i Yorkshire i perioden 22. til 29. september. Hovedby for arrangementet blir Harrogate nord for Leeds. Fellesstart menn: Alexander Kristoff UAE), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal), Vegard Stake Laengen (UAE) og Sven Erik Bystrøm (UAE) Fellesstart kvinner: Susanne Andersen, Stine Borgli, Vita Heine, Katrine Aalerud og Ingvild Gåskjenn. Tempo senior kvinner: Vita Heine og Katrine Aalerud Fellesstart U23 menn: Tobias Foss, Torjus Sleen, Idar Andersen, Martin Bugge Urianstad og Ludvik Aspelund Holstad og Jonas Iversby Hvideberg Tempo U23 menn: Tobias Foss, Iver Knotten Junior fellesstart menn: Fredrik Finnesand, Tord Gudmestad, Sakarias Løland, Johannes Staune-Mittet og Vegard Stokke. Junior fellesstart kvinner: Silje Mathisen, Elise Marie Olsen og Anne Dorthe Ysland. Den siste plassen står mellom Rikke Enstad og Natalie Midtsveen. Tempo junior menn: Fredrik Finnesand og Johannes Staune-Mittet Tempo junior kvinner: Tuva Byberg og Anne Dorthe Ysland.

Landslagssjef under det rittet var Stig Kristiansen. Han har siden sluttet i forbundet. Men nå er han hentet inn som landslagssjef under VM.

– Det er veldig mye snakk om hvem som skal være kaptein og hvem som ikke skal være. Den krangelen i Qatar for tre år siden har vi lagt bak oss for lenge siden. Når jeg tar denne jobben, vet jeg jo omtrent hvor jeg har rytterne. Vi har sjelden hatt et bedre lag, sier Stig Kristiansen og er på mange måter enig med Mads Kaggestad.

Dan P. Neegaard

Han har allerede begynt å fintenke på hvordan laget med de seks rytterne skal løse det hele.

– Det er ingen tvil om at det viktigste er å bringe Kristoff i posisjon dersom det blir spurt. Men så må vi lage en rekke andre scenarioer. Dersom en rytter stikker med tre mil igjen og som kan komme til å gå inn, må vi ha klart hvem som skal følge. Kanskje er det Edvald som da skal kjøre, sier Kristiansen

– Tre kapteiner

– Under VM i 2017 og EM samme året hadde Norge to kapteiner. Tull, mente mange. Men den gang tok vi sølv i VM på hjemmebane og gull i EM, sier landslagets sportssjef Hans Falk.

Til TV 2 sa han spøkefullt at de kanskje burde starte det 285 kilometer lange rittet i Yorkshires daler med tre kapteiner. Han sikter til den sterke formen som Amund Grøndahl Jansen har vist frem denne sesongen.

Mads Kaggestad går så langt som å mene at det er nettopp Grøndahl Jansen som ligger nærmere å få en fri rolle enn Edvald Boasson Hagen som har hatt en middels sesong på setet.

– Alexander Kristoff peker seg klarest ut akkurat nå, sier Kaggestad.

Løypen i Yorkshire som avsluttes inne i Harrogates gater, er kupert og lang. Det kan fort ende med en massespurt. Og i slike avslutninger har Kristoff vært den beste norske denne sesongen.

– Det er det ingen tvil om, sier Stig Kristiansen som får ansvaret for å holde orden på de seks norske.