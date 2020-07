Eliteserien direkte: Serieleder Bodø/Glimt ydmyker Brann

Siste innlegg

44 ′ Hjørnespark Zinckernagel slår inn. Går forbi alle, men gjenvinningsspillet til Glimt er enormt.

43′ DEL Milde skaper for et angrepsspill! Bodø/Glimt ser ut som en blanding av Barcelona, Manchester City og alt mulig når de spiller på ett touch der. For et spill. Saltnes stoppes av Ahamada.

42 ′ Gult kort! Amer Ordagic - Brann Frustrasjonen tar overhånd der.

40′ DEL Zinckernagel slår inn fra høyre. Upresist.

39′ DEL Brann-sjanse! Nå er det åpent i begge ender her. Ballen slippes til Teniste, som har en fin skuddmulighet der. Det blir en slags hybrid mellom skudd og innlegg, og assistentdommeren er oppe med flagget.

37′ DEL NESTEN 5-0! Ruben Kristiansen kløner det til igjen og Zinckernagel snapper ballen. Han slipper den til Hauge, som ikke klarer å overliste Ahamada. God redning av keeperen, men der skal Hauge score.

36′ DEL Stor sjanse for Brann! Marius Lode er klønete og bommer på avskjæringen. Bamba kommer alene med Smits og skyter, men keeperen med navnet Joshua Gerardus Petrus Wilhelmus Smits redder like mesterlig som navnet skulle tilsi.

35′ DEL Glimt er som sinte veps rundt Brann-spillerne nå!

34 ′ Mål for Bodø/Glimt! Bodø/Glimt 4 - 0 Brann Mål: Ulrik Saltnes ER DET MULIG? Jens Petter Haugen skyter. Ahamada redder, men der står Saltnes og setter inn 4-0. Hvor skal dette stoppe?

32 ′ Mål for Bodø/Glimt! Bodø/Glimt 3 - 0 Brann Mål: Philip Zinckernagel Brann får juling! Ahamada kaster seg til venstre. Zinckernagel står med nesen andre veien og setter også ballen til venstre. Regnestykket da er scoring når den treffer innenfor stolpene. 3-0!

31 ′ Straffe til Bodø/Glimt Straffespark! Zinckernagel finner Junker, som går i bakken innenfor sekstenmeteren. Dommeren peker på krittmerket. Zinckernagel skal ta den.

31′ DEL Ruben Kristiansen header ned til Ahamada. Veldig risikabelt, for det er bare centimeter unna at Junker får den.

29′ DEL Ballen sitter i mål, men det blir annullert! Dommer mener at Bamba bruker armene til å dytte Glimts midtstopper i den situasjonen. Keeper Smits kommer ut og bommer skikkelig der.

28′ DEL Marius Lode viser frem farten og ballkontrollen han har i beina. Det gjør at Glimt nesten snur fra forsvar til angrep på få sekunder, men Saltnes får et dårlig touch.

25′ DEL Tendenser til nok et vakkert Brann-angrep, men Forren får taklet den vekk.

25′ DEL Misforståelse mellom Brede Moe og Kasper Junker. Midtstopperen vil spille spissen i beina, men den danske spissen starter i bakrom. Brann får muligheten til å kontre, men stoppes av en våken målvakt.

22′ DEL Litt lavere tempo i kampen nå. Er det avgjort allerede?

20′ DEL Det går raskt med få touch når Bodø/Glimt skal bryte ned lavtliggende lag. Det gjør de godt og presist, og da får Brann problemer selv med mange spillere bak ballen. Denne gangen ender det med et blokkert skudd fra Zinckernagel.

20′ DEL Bodø/Glimt triller nå. Brann ligger lavt.

18′ DEL Ordagic med en fin crosser til Kristiansen. Brann beholder ballen og kan bygge opp noe her.

17′ DEL Patrick Berg! Sniker seg bak ryggen på Petter Strand på utmerket vis. Deretter trer han ballen i bakrom til Philip Zinckernagel, men dansken er litt for treg på avtrekkeren. Da blir det bare en corner, men det er en god mulighet!

16′ DEL Bamba er sterk med Brede Moe i ryggen, men litt for aktiv med armene, mener dommer Espen Eskås.

15′ DEL Dette Glimt-laget er en nytelse å se på nå! Brede Moe trer opp til Patrick Berg, som slipper den til rettvendt indreløper. Alfons Sampsted kommer på overlapp og slår inn. Zinckernagel header, men rett på Ahamada.

12 ′ Mål for Bodø/Glimt! Bodø/Glimt 2 - 0 Brann Mål: Kasper Junker SUPERLAG! Dette kan bli en tøff dag på jobben for Brann om det fortsetter slik. Saltnes kommer seg ned til linjen og slår inn. Junker står der og setter inn 2-0!

10′ DEL Glimt opprettholder presset. Det er spill mot ett mål akkurat nå.

10′ DEL Ny lang ball mot Kasper Junker. Klarer ikke å holde den i spill.

7 ′ Mål for Bodø/Glimt! Bodø/Glimt 1 - 0 Brann Mål: Kasper Junker Målgivende: Philip Zinckernagel Så sitter den for Bodø/Glimt! Ballen løftes i bakrom mot Philip Zinckernagel, som løper fra Ruben Kristiansen. Slett jobb av venstrebacken. Ali Ahamada sklir når han skal løpe ut, og da blir det bare krøll i Glimt-forsvaret. Kristiansen klarer ikke å få tak i ballen denne gangen heller, og da kommer Junker og setter den i det tomme buret.

7′ DEL Virker som Petter Strand orienterer seg veldig nøye om hvor Patrick Berg er. Brann forsøker helt tydelig å hindre Glimts anker i å være for mye involvert i spillet.

6′ DEL Marius Lode med god kontroll på Gilbert Koomson etter et raskt utspill.

6 ′ Hjørnespark Rett i klypene til Ahamada.

5′ DEL Glimt ruller nesten opp et flott angrep! Fet bryter og slipper til Saltnes. Han prøver Junker i midten, men Brann får presset ham til å slippe ballen til Hauge. Ender med en corner.

5′ DEL Forren går i bakken inne i feltet, men det er vinket for offside.

4 ′ Hjørnespark Robert Taylor skal slå fra venstre.

4 ′ Hjørnespark Sampsted header unna. Forren skaffer et nytt hjørnespark fra motsatt side.

3′ DEL Glimt-fansen synger at Kjetil Knutsen elsker Bodø/Glimt og hater Brann, idet gjestene får en corner.

2′ DEL Junker prøver en stikker, men den går inn til Ahamada.

1′ DEL Kasper Junker sparker i gang kampen for vertene.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Falt nesten av stolen her idet fyrverkeriet smalt like foran pressetribunen her. Var som det var både nyttårsaften og Staysman og Lazz-konsert på samme tid plutselig. Mistet nok et par leveår av sjokket der, men det skaper i hvert fall en enorm ramme her på Aspmyra.

DEL Det er ganske godt drag i flaggene her. Nå er det ikke Kristen Gislefoss som er sendt ut for å livedekke dagens kamp på Aspmyra, men det ser ut til at det blåser inn fra den mest åpne kortsiden på stadion. Det er mulig det blåser nok til at det kan være en ørliten faktor.

DEL Banen vannes mens de fremmøtte Glimt-supporterne fyres opp før kamp slik at de 200 som er til stede skal skape litt atmosfære i dag.

DEL Ifølge Brann-kjenner Alexander Osdal, som selvsagt er på plass også i dag, er det bare Viking (1973), Lillestrøm (1977) Molde (1995) og Rosenborg (2003) som har klart å vinne sesongens seks første kamper i Eliteserien siden alle begynte å møte alle på øverste serienivå i 1961/62. Sistnevnte lag klarte attpåtil syv seirer på rad, så Bodø/Glimt tangerer ikke rekorden med seier her i dag. Da Glimt vant fire kamper på rad satte de samtidig klubbrekord. Den er forbedret allerede, og kan forbedret igjen her i dag.

DEL Espen Eskås fra Bækkelagets SK er kveldens kampleder. Han har med seg Øystein Simon Ytterland og Jørgen Rønning Valstadsve på linjene.

DEL Mens Bodø/Glimt spilte allerede onsdag klokken 18, var Brann i aksjon så sent som klokken 20.30 borte mot Sarpsborg 08 torsdag. Det blir interessant å se om ett døgn mindre hvile og attpåtil to bortekamper på rad kan gi negative utslag for dette Brann-laget.

DEL Hverken Fredrik Haugen eller Kristoffer Barmen er med i troppen for Brann i dag. Førstnevnte er syk, mens sistnevnte fikk en kjenning i lysken mot Sarpsborg 08.

DEL Benk: Opdal, Eggen Rismark, Grøgaard, Hustad, Acosta, Rolantsson, Mehnert

DEL Brann (4-3-3): Ahamada - Teniste, Kolskogen, Forren, Kristiansen - Ordagic, Pedersen, Strand - Koomson, Bamba, Taylor

DEL Kjetil Knutsen kjører på med samme mannskap!

DEL Benk: Haikin, Høibråten, Boniface, Tounekti, Skytte, Sveen, Foosnæs

DEL Bodø/Glimt (4-3-3): Smits - Sampsted, Moe, Lode, Bjørkan - Fet, Berg, Saltnes - Zinckernagel, Junker, Hauge