Manchester United slapp med skrekken i FA-cupen etter seiersmål i ekstraomgangene

Ole Gunnar Solskjærs menn er klare for semifinale i FA Cupen etter en dramatisk seier mot Alexander Tetteys Norwich.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Odion Ighalo scoret sitt tredje mål i FA-cupen da han sendte Manchester United opp i føringen mot Norwich. Foto: CATHERINE IVILL / X01348

Norwich – Manchester United 1–2

Ole Gunnar Solskjær kan puste lettet ut. Manchester United imponerte ingen, men klarte å kare seg videre til semifinalen i FA-cupen etter at de slo Norwich etter ekstraomganger.

Lyn-kjenningen Odion Ighalo sendte Manchester United opp kort tid etter hvilen. Todd Cantwell utlignet med et flott langskudd. Kort tid etter ble derimot hjemmelaget redusert til ti mann da Timm Klose fikk rødt kort.

Det så ut til å gå mot straffesparkkonkurranse, men i det 118. minutt avgjorde Harry Maguire da han sklitaklet inn 1–2.

Semifinalene spilles 18. og 19. juli.

– Ekstremt lavt nivå

Utenom to brukbare sjanser til Norwich, var det lite å trekke frem fra første omgang. I Viasats studio fikk Ole Gunnar Solskjærs mannskap refs.

– Det er litt tamt, for å si det mildt. Det er kjedelig, sa Rune Bratseth.

– Det er ekstremt lavt nivå på angrepsspillet til Manchester United, oppsummerte Viasat-ekspert Morten Langli.

Da hadde ingen av lagene hatt et skudd på mål.

– En forferdelig omgang med fotball, slo Langli fast.

Todd Cantwell (til venstre) utlignet med et flott langskudd. Foto: CATHERINE IVILL / X01348

Rødt kort til Norwich

Manchester United åpnet annenomgang langt bedre, og etter seks minutter kom scoringen.

Shaw la ballen inn i boksen. Timm Klose forsøkte å klarere, men sendte ballen feil vei. Plutselig kunne Odion Ighalo enkelt prikke inn sin tredje scoring i FA-cupen.

Kloses kveld skulle bli enda verre. Etter at Todd Cantwell hadde gitt Norwich fornyet tro på avansement med et flott langskudd, fikk Klose rødt kort etter at han holdt igjen Odion Ighalo som var på vei alene med keeper.

Manchester United fikk noen vanvittige sjanser på overtid, men ble hindret av et oppofrende Norwich-forsvar og keeper Tim Krul.

Maguire matchvinner

Manchester United slet med å skape de store sjansene mot et dyptliggende Norwich, men mot slutten ble det vanskeligere og vanskeligere for Norwich å holde stand imot.

Harry Maguire ruget høyest på et hjørnespark og stanget ballen mot mål. Krul, som hadde vartet opp med en matchvinnerredning på overtid, desket opp med nok en feberredning.

Få minutter senere fikk Maguire sjansen igjen. Norwich-spillerne lot til å være usikre på hvem som skulle gå i duellen med den robuste engelskmannen. Det utnyttet Maguire, og sklitaklet inn den avgjørende scoringen.

Dermed er Manchester United klare for semifinalen i FA-cupen.