Første gull på 30 år: Slik reagerer Liverpool-fansen fra Tromsø

Det ble full fest hos mange Liverpool-supportere torsdag kveld.

I RØD RUS: Johan Terje Hole (til høyre) hadde pyntet hele leiligheten med Liverpool-drakter da kompisene Jarl-Stian Olsen (til venstre) og Roy Arne Knutsen var på besøk for å feire ligagull nummer 19 for Liverpool. Foto: Privat

Poengtap for Manchester City mot Chelsea var alt som skulle til for at Liverpool skulle ta et etterlengtet ligagull. Christian Pulisic og Willian gjorde jobben, Chelsea vant 2–1, og dermed kunne champagnen sprettes hos tusenvis av Liverpool-supporterne i Tromsø.

For etter Liverpools knusende 4–0-seier over Crystal Palace onsdag, er det nå matematisk umulig for City å ta igjen «The Reds».

Johan Terje Hole fra Tromsø har fulgt Liverpool i tykt og tynt i over en mannsalder.

– Dette har jeg lengtet etter hver dag. Det er en deilig følelse. Og klart: Man er også lettet, sier Hole til iTromsø.

Han hadde kompisene Jarl-Stian Olsen og Roy Arne Knutsen på besøk for å se kampen mellom Chelsea og Manchester City. Champagnen lå klar – på kjøling – men ble tømt i rekordtempo etter kampslutt.

– Husker ikke mye

Men – det har vært en lang vei mot klubbens 19. ligagull. Sist gang Liverpool vant ligaen, het stjernene Ian Rush, John Barnes og Peter Beardsley. Det var i 1990. 30 år siden!

– Jeg husker ikke mye fra den gang. Seriemesterskap var nesten formaliteter på den tiden. Det at man har ventet i 30 år nå, gjør det bare så ufattelig mye større. Det Klopp har bygget er helt rått med det samholdet i laget. Det er rett og slett vakkert, sier Jarl-Stian Olsen.

Liverpool har «surfet» gjennom ligaen denne sesongen. De har kun ett tap på 31 kamper og ligger an til å slå Citys rekord i Premier League på 100 poeng. Likevel har det vært tøffe tider i vinter. På grunn av koronapandemien ble alle kamper utsatt i mange uker. Og mens pandemien herjet, var det mange «eksperter» som mente at sesongen måtte avlyses.

– Jeg trodde alt skulle gå til f ... en periode i vinter, innrømmer Hole.

Vi skal ikke mer enn ti år tilbake for å finne en klubb i total krise – både økonomisk og sportslig. Et bunnpunkt ble nådd da Roy Hodgson var manager i 2010–2011. Han fikk sparken etter bare 31 kamper som sjef.

– Så langt nede som vi var rundt 2010–2011 med Hodgson og de fæle eierne, spillere som Konchesky og Poulsen. Stegene LFC har tatt er helt utrolig, sier Olsen.

Klopp endret alt

Liverpool har i løpet av de siste 30 årene hatt et par gode forsøk på ligagullet, men David James-tabber ødela under perioden til manager Roy Evans, mens Steven Gerrard gled og Liverpool tapte gullet på oppløpssiden i 2014 da Brendan Rodgers var manager.

Men foran neste sesong forsvant Luis Suárez, og alt raknet. Igjen.

– Det har vært det verste. Når faktisk en skikkelig god spiller kom og så var det kun et springbrett for ham, sier Roy Arne Knutsen.

Så kom Jürgen Klopp til Liverpool 9. oktober 2015.

– Han ville gjøre oss «from doubters to believers» (fra tvilende til troende). Klopp har holdt ord på alt han har lovet, sier Olsen.

– I bunnen av dette her ligger Klopps karisma, ja. «Troende». Vi ble jo det. Jeg var en «tviler» da Klopp kom inn. Og vi har alle lurt på om vi skulle få gull i vår levetid. Så bare gir de gass og kjøre gullraketten i en egen galakse, sier Hole.

Liverpool-supportere har ofte de siste årene blitt ertet av rivaliserende supportere om at de alltid sier «neste sesong ... da tar vi gull».

– Nå er det andre som sier neste sesong, ler Johan Terje Hole.

