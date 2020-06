Premier League direkte: Chelsea tar imot Manchester City. Liverpool blir ligamester med poengtap for City.

Stor Chelsea-sjanse! Barkley slår inn langs bakken, og Pulisic kommer først på ballen. Men han er under press, og skuddet går rett på Ederson.

Da er det duket for drikkepause i London.

STOR SJANSE! Mahrez svinger frisparket hardt inn. Fernandinho stusser mot lengste hjørne, men Kepa i full strekk får vippet ballen over mål.

Kante slår en ball tvers over banen og ut til kast i sin første involvering.

Manchester City mangler sine to toppspisser i kveld. Sergio Agüero pådro seg en kneskade forrige kamp, og er trolig ute resten av sesongen. Pep Guardiola sier før kampen at Gabriel Jesus fikk seg en trøkk forrige kamp, og derfor hviles til oppgjøret i FA-cupen mot Newcastle.

