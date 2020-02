«Tutta» spår Hovland-seier på PGA-touren innen ett år

Susann «Tutta» Pettersen har tro på at Norge snart får nye seiere på øverste nivå i golf. Hun ser for seg at Viktor Hovland vinner på PGA-touren innen ett år.

Suzann Pettersen tror Viktor Hovland vil stå med seier på PGA-turneringen på denne tid neste år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

– Gir du Viktor et fullt år hvor han kan spille hver uke og være herre over egen kalender, tror jeg vi vil se ham gå seirende ut av en eller annen turnering, sier Pettersen til NTB.

Hun er imponert over hva Hovland har fått til.

– Han har kommet gjennom nåløyet. Det er ekstremt vanskelig med mange gode spillere, men det er nå jobben starter. Nå må han videreutvikle seg og bli god over tid.

Hovland slo virkelig igjennom da han i april i fjor ble beste amatør i US Masters, golfens mest prestisjetunge turnering, på 58 år. Sitt beste resultat på PGA-touren er fra Wyndham Championship i Nord-Carolina i august i fjor, da han ble nummer fire.

Hovland er for øyeblikket rangert som nummer 131 på PGA-touren.

Tror på flere stjerner

«Tutta», som selv vant 15 ganger på LPGA-touren, ble forrige uke innlemmet i idrettens nye æresgalleri som eneste golfer. Hun tror derimot vi kan få flere stjerner de neste årene.

– Jeg føler meg sikker på at Hovland vil klare seg bra. Kristoffer Ventura har også kjempepotensial. I I tillegg har vi Kristoffer Reitan som spiller på Europa-touren.

– Vi har også flere kvinner som gjør det godt på Europa-touren, sier hun.

Viktor Hovland hadde flere imponerende resultater i fjor. Foto: Kamran Jebreili / AP

Spiller i Puerto Rico

Både Hovland og Ventura skal etter planen spille Puerto Rico Open fra torsdag. Hovland deltok ikke i turneringen i fjor, mens Ventura røk i cuten.

Nordmennene seneste turneringer var i californiske Pebble Beach for to helger siden. Ventura klarte ikke cuten, mens Hovland endte som nummer 38 etter både hole-in-one og trippel bogey.