Herlovsens om gesten: – Det var 34.500 franskmenn her og 500 norske

Frankrike-Norge 2–1

NICE: Det norske håpet om poeng i Nice ble tent da Wendie Renard på klønete vis satte ballen i eget mål. For andre kamp på rad var Isabell Herlovsen den siste norske spilleren på ballen.

Også denne gangen løp hun mot innbytterbenken for å feire. Denne gangen sendte hun imidlertid et budskap til tilskuerne, selv om signalene hun sendte var noe blandet.

For Kolbotn-spissen hysjet med en finger foran munnen, samtidig som hun holdt den andre hånden opp til øret.

– Jeg ville jo få franskmennene på tribunen stille, og så ville jeg høre våre supportere som var her, forklarer Herlovsen etter kampen.

– Hva var det som gjorde at du endte på den kombinasjonen?

– Jeg vet ikke helt. Jeg syns bare det var gøy. Det var 34.500 franskmenn her og 500 norske. Vi må lage litt stemning ut av det.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Medaljehåpet lever

Nå viste det seg jo til slutt at Herlovsen var litt vel tidlig ute med å hysje på hjemmefansen. Selv om skuffelse var stor etter nederlaget, så syns veteranen at laget gjennomførte en god kamp.

– Vi møtte en av gullfavorittene, og jeg syns vi jobbet godt sammen som et lag. Til tider spilte vi god angrepsfotball, når vi turte å holde på ballen og spille dem ut. Så håpte vi jo at vi fikk med oss enda mer, men jeg syns vi viste en veldig god laginnsats. Vi viste at vi vil gjøre jobben for hverandre, sier Herlovsen.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Det norske laget har satt seg som mål å vinne medalje i Frankrike. Det håpet lever videre selv med tap i den andre kampen. Norge slo Nigeria i den første kampen, og seier over Sør-Korea mandag vil sørge for annenplassen som gir avansement. Skjer det, drar Norge sørover igjen til Nice for å spille åttendedelsfinalen der.

Herlovsen mener målet er innen rekkevidde.

– Vi har alltid troen. Vi hadde ikke satt oss et sånt mål hvis vi ikke hadde troen på det. Denne kampen ga også en god beskrivelse på at vi faktisk er et godt lag. Vi klarer oss mot de beste, sier hun.

Herlovsen er en spisstype som legger ned en enorm innsats i løpet av en kamp.

– Jeg tror vi er et lag som det er litt kjipt å spille mot. Vi gir oss aldri og er på hele tiden.