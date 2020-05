Regjeringsstøtte for Bundesliga-retur i mai

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer støtter planene om å starte opp Bundesliga-fotballen i løpet av mai.

Erling Braut Haaland jubler for scoring i en ligakamp mot Werder Bremen i februar. Foto: FABIAN BIMMER / X02840

NTB

– Jeg synes opplegget og tidsplanen som er lagt frem av den tyske ligaen er plausibelt, og jeg støtter en oppstart i mai, sa Seehofer til avisen Bild.

Han har også ansvar for idrett i regjeringen. Intervjuet ble gitt før nyheten om at tre Köln-spillere hadde testet positivt for covid-19-sykdommen.

– Dersom det er et koronatilfelle blant spillere eller ledere, må klubben – og sannsynligvis siste motstanderlag – gå i karantene i to uker, sa Seehofer.

Bayern München kan kanskje snart gå fra trening til kamper. Foto: Matthias Balk, AP / NTB scanpix

Onsdag skal det holdes et omfattende møte der flere instanser skal se på hvordan landets toppserie for menn kan komme i spill igjen.

De tyske toppklubbene er i ferd med å teste spillere og støtteapparat med tanke på snarlig oppstart av full treningsaktivitet. 23. mai er en dato som er lansert for et kamp-comeback i Bundesliga.

Den hittil siste kampen i serien gikk mellom Borussia Mönchengladbach og Köln 11. mars.

De fleste klubbene har ni kamper igjen å spille. Bayern München topper tabellen fire poeng foran Erling Braut Haalands Borussia Dortmund. De fire beste lagene får plass i Champions League neste sesong.

