Manchester City tilbake på tabelltoppen

MANCHESTER CITY - CARDIFF CITY 2–0

Nedrykkstruede Cardiff ble enkel motstand for gulljagende Manchester City på eget gress. Kevin De Bruyne og Leroy Sané sikret en komfortabel 2-0-seier.

Seieren gjør at de lyseblå leder ligaen med ett poeng ned til Liverpool når det gjenstår seks kamper. Cardiff har på sin side fem poeng opp til sikker plass.

Kevin De Bruyne trengte kun seks minutter på å sende vertene i ledelsen. Belgieren vartet opp med en strålende avslutning fra kloss hold. Neil Etheridge har levert bedre keeperspill tidligere ettersom ballen snek seg innen ved den nærmeste stolpen.

– Det var egentlig ikke meningen å score, men til slutt er det alt som teller. Jeg skulle skyte hardt foran keeper. Da den gikk inn, hadde det ingenting å si, sa De Bruyne til Sky Sports.

Like før pause doblet Leroy Sané ledelsen da han banket ballen lavt i mål fra 15 meter. Gabriel Jesus viste strålende overblikk da han brystet ned innlegget til Riyad Mahrez og serverte Sané.

LES OGSÅ: Tottenham feiret sitt nye stadion med fyrverkeri og tre poeng

Både Mahrez og Gabriel Jesus var nære med å øke ledelsen ytterligere etter pausen, men det ble med to nettkjenninger for Manchester-laget. Oumar Niasse var farlig frempå for gjestene like før slutt, men fikk aldri avsluttet skikkelig. Dermed endte det 2-0 i Manchester.

En gledelig nyhet for City-fansen var at stortalentet Phil Foden fikk sin første Premier League-kamp fra start.

– Det var godt å få starten. Å starte i Premier League er en drøm som kommer i oppfyllelse, sa Foden.

– Phil gjør det veldig bra. Han er veldig talentfull. Jeg vet at det er press på skuldrene hans. Laget vårt er i verdensklasse, og du må bevise at du er god nok, og det er det han gjør, sa De Bruyne, som ble kåret til kampenes beste spiller.

Fakta: Engelsk eliteserie fotball onsdag, 31. runde: Chelsea – Brighton 3-0 (1-0) Mål: 1-0 Olivier Giroud (38), 2-0 Eden Hazard (60), 3-0 Ruben Loftus-Cheek (64). Dommer: Graham Scott. Manchester C. – Cardiff 2-0 (2-0) 53.559 tilskuere Mål: 1-0 Kevin De Bruyne (6), 2-0 Leroy Sané (44). Dommer: Jonathan Moss. Gult kort: Joe Bennett, Lee Peltier, Joe Ralls, Cardiff. Tottenham – Crystal Palace 2-0 (0-0) 59.215 tilskuere Mål: 1-0 Heung-Min Son (55), 2-0 Christian Eriksen (80). Dommer: Andre Marriner. Gult kort: Dele Alli, Tottenham. (©NTB)

Chelsea klatret forbi United

Chelsea slo Brighton komfortabelt 3-0 og klatret med det forbi Ole Gunnar Solskjærs Manchester United på tabellen.

London-klubben hadde en gyllen mulighet til å klatre på tabellen etter at United tapte 1-2 mot Wolverhampton tirsdag.

Den muligheten tok blåtrøyene vare på hjemme mot Brighton. Scoringer fra Olivier Giroud, Eden Hazard og Ruben Loftus-Cheek gjorde at Chelsea klatret opp til 5.-plass. Laget er à poeng med Arsenal på 4.-plass, men London-rivalen har én kamp mindre spilt.

REUTERS/David Klein

Stortalentet Callum Hudson-Odoi startet sin første Premier League-kamp og takket for tilliten ved å serve Giroud sju minutter før pause. 18-åringen mottok ballen på høyrekanten og sendte Anthony Knockaert i pølsebua da han serverte franskmannen som pirket inn ledelsen.

Ruben Loftus-Cheek vartet opp med en målgivende i en sjelden ligastart. Briten kombinerte fint med Eden Hazard, som gjorde en liten skuddfinte og curlet ballen elegant i lengste hjørne fra 18 meter etter timen spilt.

Fire minutter senere var rollene snudd da Hazard fant Loftus-Cheek med en lekker pasning. 23-åringen vendte opp og bøyde ballen utakbart for Mathew Ryan i det lengste krysset.

Flere scoringer ble det ikke på Stamford Bridge. Brighton har fem poeng ned til nedrykk når det gjenstår seks kamper, mens Chelsea holder koken i kampen om topp fire-plassene, som gir mesterligaspill kommende sesong.

– Vi har begge jobbet hardt for denne sjansen. Det er årevis med hardt arbeid, og nå startet vi er Premier League-kamp sammen. Det er bra for akademiet, sa Loftus-Cheek ved siden av Hudson-Odoi etter kampslutt.

(©NTB)