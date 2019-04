Hevder Liverpool-legende blir trener i Australia

Fowler er mest kjent for å ha spilt over 300 kamper og scoret 171 mål for Liverpool i årene 1993 til 2002. Han spilte også for Liverpool senere i karrieren, samt for syv andre klubber, og på slutten av karrieren spilte han to sesonger i Australia før han ble spillende trener for thailandske Muangthong United.

Nå ser det ut til at han får en ny sjanse i Australia, denne gang som hovedtrener for Brisbane Roar, som har hatt en fryktelig sesong.

Dan Chung / Reuters / NTB scanpix

Ifølge Sydney Morning Herald skal Fowler presenteres som Roar-trener tirsdag, to dager før laget avslutter A-League-sesongen hjemme mot Adelaide United.

Brisbane-klubben har vært på leting etter en permanent manager siden John Aloisi ga seg like før nyttår. Det er ventet at hans midlertidige erstatter, Darren Davies, blir med videre som Fowlers assistent fra neste sesong.