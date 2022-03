Aftenbladet vil, i samarbeid med UiS, de kommende ukene presentere alle de lokale A-lagene i 4. divisjon. Klubben som presenteres i dag er: Hinna Fotball.

HINNA, STAVANGER:

The Doors med «People are strange» runger fra radioen på Hinnas klubbhus.

Keeperlegenden Erik Johannessen beveger seg mellom vaskerommet og kjøkkenet, hvor han sorterer vaskeposer med rent treningstøy og forbereder dagens fruktfat.

Han møter opp én time før hver trening, slik at spillerne skal få på seg rent tøy, få i seg en kopp kaffe og sine fem om dagen.

Fire av fem om dagen, pluss noe ekstra når det trengs. Foto: Sonja Loraine Mborja

– Vi er en klubb som ikke har millioner å bruke på lønn til spillerne. Derfor tilbyr vi heller gode treningsfasiliteter, fersk frukt og rene drakter, sier Johannessen og legger til:

– Det er banalt enkelt, men det er jo noe.

– Dårlig humør er roten til alt vondt

Selv om frukt og rene drakter til trening er en enkel måte å skape god stemning i klubben på, vet han at folk setter stor pris på det.

– Vi har ikke hatt så mye av dette i det siste på grunn av korona, så vi har alle savnet både frukten og ikke minst praten som foregår i garderoben, sier Johannessen.

Hinna FK Stiftet: 1917 Antall medlemmer: Ca. 900 Hjemmebane: Wintershall Dea banen 4. divisjon avdeling 1

Johannessen husker selv tiden sin som målvakt for Viking FK på 1970-tallet. De fleste vasket draktene selv, men keeperdraktene ble vasket av materialforvalter Henry Hinna.

– De som spiller på toppen i norsk fotball har egentlig bare ha tre ting de skal huske på: Hvordan de kommer seg til stadion, yte på trening og hvordan de skal komme seg hjem etterpå, ler Johannessen.

Han ønsker at Hinna skal være et sted hvor spillerne har mulighet til å komme på trening og kjenne på roen etter en lang dag med jobb eller studier.

– Fotball er mye mer enn to ganger 45 minutter med kamp. Fotball er trening og drøs i garderoben. Det kan også bli veldig intensivt ute på banen. Da tenker jeg det er viktig å komme i gang med godt humør. Dårlig humør er roten til alt ondt, sier Johannessen.

Garderobedrøs

Miljøet i klubben er svært viktig for Johannessen, og han mener at garderobepraten ikke er så annerledes fra det den var i Viking.

– Stafett er stafett, pleier jeg å si. Det skal være lov å snakke om alt i en garderobe, og man skal vite at alt forblir i garderoben, sier Johannessen.

Han vet av egen erfaring hvor viktig det er å kunne snakke om vanskelige ting og synes at det er viktig å legge til rette for dette.

– Jeg er som regel bare en telefonsamtale unna om noen har behov for å snakke om noe vanskelig. Jeg har alltid vært åpen om det jeg har opplevd, og jeg håper det gjør at andre også tør å ta de vanskelige samtalene, sier Johannessen.

En fotballgarderobe er en god plass å være, mener han.

– Det er et sted hvor man kan snakke om det meste, og jeg føler at jeg kan snakke med en 16-åring uten å føle meg som en bestefar. Det er en god base, og jeg håper at de unge også skal føle at dette er et trygt sted å være, sier Johannessen - som selv fyller 70 år søndag.

Oppvarming før trening. Foto: Sonja Loraine Mborja

Fellesskapet i sentrum

Etter at Hinna rykket ned fra 3. divisjon forrige sesong, har det blitt flere endringer i spilletroppen.

Lagets kaptein, Mikal Mæle, håper at laget skal rykke opp igjen.

– Vi er ganske seriøse når vi spiller fotball, men jeg tror at alle på laget setter pris på det fellesskapet vi har i klubben. Det er dette som vil ligge til grunn om det kommer gode resultater denne sesongen, sier Mæle.

Kulturbygging

Det er solidaritet og kulturbygging som står øverst på agendaen når Hinna-spillerne kommer på trening.

Hovedtrener Thomas Egeli mener det er viktig for klubben at det ikke finnes forskjeller i garderoben.

– Ting som rene drakter, frukt og kaffe før hver trening bidrar mer til kulturbygging enn at en tredjedel av spillerne i garderoben skal få lønn, sier Egeli.

Klubben bruker også videoanalyse hyppig, i tillegg er de i ferd med å ta i bruk pulsmålere.

– Det er slike ting vi ønsker å satse mer på. Vårt mål er at alle som spiller i denne klubben skal nyte goder på eliteserienivå, sier Egeli.

Bak fra venstre: Simen Fosse, Nils Arrestad, Daniel Gjesteland, Mikal Mæle, Ivar Evensen, Mads Aasbø, Felix Lillehammer, Johannes Hinna, Bato Zenunovic. Foran fra venstre: Lars M. Billington, Bastian Eikeland, Aleksander Gundersen, Marcus Hildrum, Simen Melhus, Adrian Bjerga, Daniel Torp Holt, Fredrik Tangen. Foto: Sonja Loraine Mborja

Heller rent tøy enn penger

Når spillerne er ferdig for dagen kaster de den skitne drakten i en vaskepose, og den blir vasket og gjort klar til neste trening.

Mæle mener at dette er én av mange faktorer som er med på å holde spillere i klubben.

– Jeg forstår at det kan være fristende å gå til en klubb hvor du får betalt et par tusen i måneden, men for min del så syns jeg at det er vel verdt å slippe og løpe på banen i en skitten drakt fordi jeg selv har glemt å vaske den på en uke, sier Mæle.

Han setter pris på å ha et så dyktig støtteapparat og en keepertrener som kan alt.

– Når han sier han kan alt, så tviler jeg ikke på det, ler Mæle.

Under hjemmekampene slår gjerne Johannessen litt ekstra på stortromma, og sper på med litt sjokolade og mer eksotisk frukt på fatet.

– «Toppa heile driden, så me seie». På kampdagene lager vi også fruktfat til motstanderlaget og dommerne, så jeg tror vi har et godt rykte på oss for å ta godt imot gjester, avslutter Johannessen.

Hinnas spillertropp 2022:

Mads Aasbø

Lars Moe Billington

Daniel Gjesteland

Arne Martin Hagenes

Lukas S. Pettersen

Fredrik Tangen

Vegard Føyen

Espen R. Isaksen

Felix Lillehammer

Harald Vindenes

Ivar Evensen

Niklas Juliussen

Daniel Torp Holt

Andreas Eiane

Mikal Mæle

Adrian G. Bjerga

Berge Ohm

Johannes Hinna

Simen Melhus

Pacifique Nahimana

Espen Sætre Jakobsen

Petter A. Fredheim

Nichlas Thulin

Tov Sandland

Alf Jakob H. Aano

Spillere inn:

Fredrik Tangen

Niklas Juliussen

Adrian G. Bjerga

Johannes B. Hinna

Pacifique Nahimana

Nichlas Thulin Kamfjord

Aleksander Gundersen

Zenun Zenunovic

Spillere ut:

Fredrik Fossmark

Sondre Risa

Niro Gowran

Arvin Gergerechi

Adam D. Assad

Sveinung Selås

Lewis Leonidas

Amadeus V. Arnesen

Hans-Martin Pedersen Michaelsen

Felix Lillehammer

Tov Mosvær Sandland

