Besim Serbecic (23) mener at AaFK må heve seg i de to siste kampene før seriestarten. Assistenttrener Roger Naustan sier de prøver å ta grep.

Tirsdag skal AaFK spille sin femte treningskamp på to uker når HamKam venter på bortebane. Etter en lite imponerende kamp lørdag mot Brann, som endte med et 2–0-tap, bør det være klar fremgang mot et lag som er ventet å kjempe i bunnstriden i eliteserien.

– Vi var fryktelig skuffet over første omgang mot Brann. Det er ikke det at andre omgang er så fantastisk heller, men da fikk vi et kampbilde som var slik vi hadde forventet på forhånd. Jeg tror ikke Brann blir noen kasteball, selv om de er i 1. divisjon og røk ut av cupen nylig, sier assistenttrener Roger Naustan, som hadde ansvaret for laget sist i Lars Arne Nilsens koronafravær.

– Det vi har jobbet med på trening i dag (mandag), er å få til et bedre press på motstanderen, slik at det som skjedde sist ikke gjentar seg. Da fikk vi ikke fatt i ballen før pause. Det neste steget blir at vi må bruke ballen mye bedre når vi får den. Vi må starte der.

– Var virkelig i trøbbel

Da AaFK møtte Hødd og Sogndal før kampen mot Brann, ble det i begge kampene et tidlig baklengsmål. Lars Arne Nilsen var tydelig irritert på det som skjedde da, og var klar på at de måtte starte på en helt annen måte framover. Mot Brann kom det første baklengsmålet etter 20 minutter.

– Starten mot Brann litt mer ryddig. Det var først etter at det var passert 20 minutter og ut første omgangen, at vi virkelig var i trøbbel. Vi har det på agendaen. Det kan være alt fra fotballfaglige virkemidler til å gå ut med en mye større aggressivitet, og et mer fokus på basisen i spillet, sier Naustan.

– Dere har ikke vurdert å gjøre som mange gjør i starten av kampene: slå langt og flytte etter?

– Det kan være et virkemiddel, uten at jeg kan si at det blir slik framover. Det er slike tanker vi kanskje må tenke.

Har fått seg en vekker

Midtstopper Besim Serbecic svarer slik på spørsmål om han føler de er solide nok defensivt:

– Det må være på et høyere nivå, det må opp et hakk. Vi jobber med det, for vi vet at det ikke er på nivået vi ønsker at det skal være. Vi må definitivt jobbe med det taktiske, sier 23-åringen.

– Har dere fått en vekker i de to siste kampene?

– Ja, det vil jeg si. Jeg tror vi i de to neste kampene vil vi få et bedre bilde av hvordan vi ligger an. I starten så det mye bedre ut enn i de siste kampene, men det er bedre at disse kampene kommer nå enn når sesongen er i gang, sier Serbecic.

Etter tirsdagens kamp mot HamKam, venter Molde på bortebane i generalprøven førstkommende lørdag.

Fortsetter som under Rekdal

– Hva må endres for at dere skal få en god 90-minutter, Serbecic?

– Vi må være med fra start av og gjøre det vi skal hele veien, for mentaliteten må være på et høyere nivå. Nå har vi av og til ti gode minutter, så fem dårlige. Mot HamKam håper jeg vi klarer å holde nullen og å være kompakte, sier midtstopperen.

Naustan beskriver møtet med HamKam som en spennende kamp.

– HamKam skiller seg fra de andre lagene vi har møtt. Jeg har sett de tre siste HamKam-kampene, og jeg synes de kampene viser at de dyrker spillestilen som var under Rekdal videre. HamKam ligger kompakte i 5-4-1, er vanskelige å bryte ned og de er gode på kontringer og dødballer. De har to fine seire med å spille slik mot Tromsø og Vålerenga, sier assistenttreneren.

I forhold til forrige kamp må AaFK klare seg uten Petar Golubovic og David Fällman på grunn av skader. Ifølge Naustan skal det ikke være noe alvorlig med duoen. I tillegg er Nikolai Hopland opptatt på landslagssamling.