Uttaket kom dagen etter at Schjeldrup scoret to nye mål for Nordsjælland i dansk superliga.

– Han er fryktelig ung, og det hører med til sjeldenhetene, men nå valgte vi å gjøre det sånn, sa Smerud om å ta med en 17-åring på U21-landslaget.

– Vi har fire trepoengere på rad nå. Jeg har kommet i gang med målpoeng, må fortsette med det. Vil levere mer av det fremover. det blir viktig for meg og laget at jeg fortsetter med det, sa Schjelderup til NTB etter mandagens to scoringer og enda en seier.

Smeruds lag møter Østerrike hjemme og Estland borte i EM-kvalifiseringen henholdsvis 3. og 7. september.

Smerud fant plass til to sørlendinger i troppen, de tidligere Start-spillerne Jesper Daland og Tobias Christensen.

Troppen: