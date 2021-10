Her er de nominerte til Idrettsgalla Sør

Lørdag 6. november er det klart for Idrettsgalla Sør i Sør Amfi i Arendal. Det er første lokale idrettsgalla på to år etter at fjorårets ble avlyst grunnet korona. Det betyr at det er resultater fra de siste to årene som har ligget til grunn når juryen har valgt ut kandidater til årets galla.

Vipers har levert en meget god søknad etter Champions League-bragden i mai. Målvakt Katrine Lunde er også nominert i klassen for årets kvinnelige utøver, mens Ole Gustav Gjekstad er nominert i klassen for «årets trener».

Her er alle de nominerte:

«Årets Idrettslag»

Øvrebø IL

Risør Idrettslag

Kristiansand Cykleclubb (KCK)

Arendal Grimstad Rideklubb

Vågsbygd Turnforening

«Idrettsglede for alle»

Bygland Luftsportklubb

Greipstad Idrettslag Fotballgruppen

Arendal Cykleclub (ACC)

Søgne Håndballklubb

Lauvåsen IF

«Årets Koronapris»

Arendal Slalåmklubb

Mandals Turnforening

Kristiansand Badmintonklubb

Arendal Cykleclub (ACC)

Grindheim Idrettslag

«Årets Trener»

Ole Gustav Gjekstad, Vipers Kristiansand

Roger Grubben, Sirdal Skilag

Jetmund Berntsen, IL Dristug

«Årets Team / Lag»

Vipers Kristiansand

Kristiansand Orienteringsklubb stafettlag herrer

ØIF Arendal Elite

«Årets kvinnelige utøver»

Katrine Lunde, Vipers Kristiansand

Marte Olsbu Røiseland, Froland IL

Solfrid Koanda, Kvadraturen Vektløfterklubb/Grimstad Functional Fitness Klubb

«Årets mannlige utøver»

Søren Wærenskjold, Mandal CK

Aron Åkre Rysstad, Valle IL

Mathias Berntsen, IL Dristug

«Årets Parautøver / Lag»

Helle Sofie Sagøy, Kristiansand Badmintonklubb

Aida Husic Dahlen, Randesund IL

Nikkolaj Gulbrandsen, Kristiansand IF friidrett

«Årets unge kvinnelige utøver»

Anine Linnea Keen Hansen, Kvadraturen Vektløfterklubb/Grimstad Functional Fitness Klubb

Malene Rypestøl, Vågsbygd svømmeklubb

Madelen Haaheim Sveinungsen, Sørild Friidrettsklubb

«Årets unge mannlige utøver»

Brage Takle, Kristiansand Orienteringsklubb

Mathias Holbæk, IL Vindbjart

Martin Uldal, Birkenes IL skiskyting