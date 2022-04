Snødrevet stoppet ikke Brann i Trøndelag.

RANHEIM-BRANN (kampen pågår)

– Det blir opprykk, dette, sier Jesper Mathisen når han tar telefonen.

TV 2-eksperten sier han følte seg sikker på Brann før sesongen og ikke minst etter Branns dominans mot Ranheim.

– En sånn prestasjon og et sånt resultat på en tøff kunstgressmatte, i det været, vitner både om form og moral. Det gjør selvfølgelig ekstremt godt, sier Mathisen.

Jesper Mathisen. Foto: Vegard Grøtt, Bildbyrån

Den gamle Start-stopperen åpner knapt for debatt om at det blir Brann-opprykk.

– Med den bredden de har i stallen, og en danske i Frederik Børsting som virkelig imponerte, sliter jeg med å se hvilke to lag som skal komme foran dem, sier Mathisen.

– Maktdemonstrasjon

BT begynte ringerunden til de norske fotballekspertene før Brann-kampen var ferdig. I andre enden ventet begeistring over prestasjonen til Eirik Hornelands lag.

– En maktdemonstrasjon, sier Discovery-ekspert Christian Gauseth.

Mjøndalen-legenden har merket seg hvordan Brann tilsynelatende har fått det meste på plass de siste ukene. Etter cuptapet mot KFUM er Aalesund og Sogndal slått uten baklengsmål.

Brann-trener Eirik Horneland under serieåpningen.

Skrudd ned forventningene

– Brann er et lag som, bevisst eller ubevisst, har klart å skru ned forventningene. Men så viser de nå at de på alle måter at de er klare. Mentalt, fysisk og taktisk, sier Gauseth.

Han peker på at Ranheim på bortebane normalt er noe av det vanskeligere du støter på i Oboslgiaen.

– Da er det er veldig imponerende det de har klart å få til. At Brann skulle være så overlegne, hadde jeg ikke sett for meg i min villeste fantasi, sier Gauseth.

I Ballspark-studio satt tidligere Brann-kaptein Erik Mjelde. Også han bruker store ord.

– Jeg er ekstremt imponert, sier Mjelde.

Han er ikke i tvil om at kampen var årets beste, sammenlignet med trenings- og cupkampene som har vært spilt.

– De spiller kampen perfekt. Det ser ut som de bruker lite energi i det defensive spillet, er tålmodige med ball og flinke til å vende spillet, sier Mjelde.

På lørdag kommer Åsane til Stadion. De er herved advart av storebror.