Da skihopperen fant nøkkelen

VIKERSUND: 28-åringen er tilbake i mammutbakken der han vant sitt første verdenscuprenn i fjor og satte verdensrekord med 252 meter. Det var før Stefan Kraft hoppet ytterligere halvannen meter lenger.

Gullsesongen i fjor, da Norge briljerte i OL, skulle ikke fortsette inn i denne.

Landslagstrener Alexander Stöckl innrømmer at det til tider har vært tungt å se at hopperne ikke har fått det til, samtidig som han hele tiden har følt at trenere, støtteapparat og ikke minst utøverne selv aldri har gitt opp håpet.

– Robert så lyset i siste VM-renn i Seefeld. Nøkkelen for ham var å sammenligne i det ytre bildet ved hjelp av video, med kroppsfølelsen. Det handler om kjøring og rytme mot satsbevegelsen.

På spørsmål om hvordan dette kan endre seg fra renn til renn, sammenligner Stöckl skihopping med golf.

– Mister du svingen, mister du det helt.

Østerrikeren har selv spilt golf og vet hva han snakker om.

Geir Olsen, NTB scanpix

Raw Air det store målet

Men nå er det skiflyvning på hjemmebane, i en finale som i fjor ga 2. plass sammenlagt til Andreas Stjernen og 3. plass til nettopp Johansson. Stjernen la opp etter 2. plass i Granåsen.

Totalseier i Raw Air, med fire renn på fire steder, har vært høyest på prioriteringslisten denne sesongen. Det buttet lenge for de aktive i vinter.

Stöckl mener skihopping er en sårbar idrett, i den betydningen at det er lett å få en mental sperre dersom teknikken ikke fungerer.

– Da kommer hopperne inn i en negativ spiral.

På Vikersund er det laghopping lørdag og individuelt søndag. Alle hopp teller. Østerrikeren Stefan Kraft, japaneren Ryoyu Kobayashi og nordmannen er alle formsterke. Det er doble poeng i skiflyvning, men:

– Bommer du på ett hopp, er du ute, konstaterer Stöckl.