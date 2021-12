Brann klarte å karre seg opp på kvalifiseringsplass på Eliteseriens siste dag, mens Jerv vant en dramatisk playoff mot KFUM.

Én kamp skal avgjøre hvilke av de to lagene som skal få spille i Eliteserien 2022, men nå må Brann og Jerv klare seg uten den fulle støtten fra henholdsvis Bataljonen og Svaberget.

Kampen vil gå som planlagt, men regjeringen har bestemt at det maksimalt kan samles tre grupper på 200 personer på offentlige arrangement, også utendørs, på faste, tilviste plasser. Det betyr i så fall at et fullsatt Intility på onsdag blir umulig.

– Kom overraskende dette, skriver Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, i en SMS til VG.

Han forteller at de har kalt inn til møte med klubbene tirsdag for å diskutere fordelingen av billettene. Det var allerede solgt i underkant av 2000 billetter til kampen.

– Billettsalget er stoppet, bekrefter Fisketjønn.

Det vil bli første toppkamp med store coronarestriksjoner siden juni. Den utsatte seriestarten i 2020 gikk som kjent med 200 tilskuere per kamp. Deretter gikk man opp til tre grupper på 200 personer, som igjen er tilfellet nå.

Den vesentlige forskjellen er at da gikk kampene stort sett med hjemmesupportere.

Nå er det snakk om innreisende fans fra både vestlandet og sørlandet til hovedstaden.

VG har vært i kontakt med ledelsen i Brann, som ikke kunne gi noe klart svar på hva som skjer med kampen onsdag. De kunne heller ikke svare på hvor mange billetter som er solgt til kampen.

Kampen spilles onsdag klokken 19.

– Det er ufattelig kjipt, rett og slett. Uansett hvordan det går på onsdag, så vil det være en av de store merkedagene i klubbens historie. Spesielt hvis vi klarer å holde plassen etter denne sesongen her. Det vil være en helt legendarisk avslutning på en mildt sagt dramatisk sesong, sier leder i Bataljonen, Erlend Ytre-Arne Vågane til VG.

– At så mange mister muligheten til å følge det fra tribuneplass er utrolig kjedelig, sier han.

– Har du forståelse for at det strammes inn?

Det er helt umulig for meg å uttale meg om, men vi har ikke noe annet valg enn å ta det til etterretning, og samtidig være fortvilet over at det er slik det er.

Vågane opplyser at det klokken fire var solgt 900 billetter på Brann-seksjonen. Mandag kveld har Bataljonen hatt styremøte for å se på organiseringen av opplegget rundt kampen.

– Konklusjonen akkurat nå er at det ikke blir noe organisert opplegg fra vår side til kampen. Det er en litt forvirrende situasjon, sier han.