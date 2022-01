Regjeringen kommer med en egen pakke for å hjelpe idrettslag og andre frivillige organisasjoner med de høye strømprisene.

Strømmen har de siste månedene vært uvanlig høy, og det har skapt økonomisk hodebry for mange.

Idrettslag og andre frivillige lag og foreninger har til nå ikke vært en del av regjeringens tidligere strøm-tiltak. Ordningen skal gjelde fra desember 2021 til mars 2022.

– De høye strømprisene har skapt store utfordringer for svært mange lag og foreninger. De har stått i fare for å enten måtte kutte i aktiviteten eller kreve økte deltakeravgifter for å betale regningene sine, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Hun fortsetter:

– Det ville gått direkte ut over fritidstilbudet for barn og unge, som allerede har ofret mye gjennom pandemien.

En rekke idrettslag og foreninger har den siste tiden uttrykt bekymring for de høye strømprisene i ulike medier. Norges Idrettsforbund har også kalt situasjonen for bekymringsfullt.

«Strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger».

Strømpakken vil bli beregnet etter omtrent samme modell som den som gjelder for husholdninger. De får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt.