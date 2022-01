Frankrike vant den siste stafetten før OL overlegent foran Sverige og Russland. Norge på 7.-plass ble slått med 1.42,6 av Frankrike og var 30,4 sekunder fra å innta seierspallen.

Norge kjempet en stund om en plass på pallen, men ferskingen Ragnhild Femsteinevik på ankeretappen fikk det tøft på øverste nivå.

– Jeg ga alt jeg hadde, og det var ikke nok, erkjente hun overfor NRK etter å ha tapt over 40 sekunder til teten på sin etappe.

– Helt OK

Marte Olsbu Røiseland gikk første etappe og ordnet et bra utgangspunkt da hun vekslet i tet like foran Italia.

Karoline Knotten fikk en tøff 2. etappe, men god skyting (ett ekstraskudd) sørget for at avstanden opp til teten ikke ble for lang. Hun sendte ut Karoline Erdal på 5.-plass, 15,6 sekunder bak ledende Hviterussland.

– Det var innmari tøft. Jeg er glad for at jeg fikk gå med Dorothea (Wierer, Italia). Og jeg er ganske fornøyd med skytingen. Alt i alt helt OK, sa Knotten.

De norske skiskytterne fortsatte å levere bra på standplass, men i løypa gikk favorittene fra. Frankrike opparbeidet seg en bra ledelse inn til siste veksling, med Sverige og Hviterussland på de neste plassene.

Spennende

Da Hviterusslands ankerkvinne Hanna Sola pådro seg strafferunde på sin første skyting, skulle det bli mer spenning om 3.-plassen. Russlands Kristina Reztsova ble imidlertid for sterk for Ragnhild Femsteinevik og parkerte henne fra stående skyting og ut.

Femsteinevik gikk mot mange sterke løpere mot slutten og endte med 7.-plassen etter å ha gått ut fra siste skyting på 4.-plass.

– Jeg hadde litt problemer med å se skarpt. Jeg har begynt med linser akkurat nå, og det tar vel litt tid å venne seg til. Men jeg skylder ikke på det, sa løperen som vanligvis er å se i IBU-cupen.

Flere av de beste norske skiskytterne står over verdenscuphelgen i Ruhpolding for å forberede seg til OL.