Jansrud ville ikke ta en risiko i utforen og sto derfor av rennet. Det forteller alpinistenes presseattaché Espen Graff til VG. Sportssjef Claus Ryste bekrefter det samme.

– Han kjente litt på kneet under oppvarming i dag og valgte å ta en pause. Så kjente han på det igjen på oppvarming. Det var en helhetsvurdering fra han. Han ville ikke gjøre det verre, jeg tror det var klokt, sier Ryste til VG.

Jansrud har ambisjoner om å stille til start i super-G i morgen. Aleksander Aamodt Kilde merket at Jansrud hadde det vondt.

– Jeg skjønte at han hadde vondt i dag tidlig. Det er helt «fair» at han står over i dag. Da får han restituert til i morgen, hvor jeg mener han har større sjanser. Det kan bli moro, sier han til VG.

Jansrud skadet kneet stygt i desember og de fleste trodde ikke at han ville komme seg til OL. Så, plutselig, kom kontrabeskjeden fra verdensmesteren.

36-åringen har fått en skinne som skal stabilisere kneet. Han skal kjøre med denne i OL – på samme måte som han hadde en skinne på hånda da han tok VM-gull i Åre for tre år siden.

Saken oppdateres.