BODØ/OSLO (VG) Grunnet et strømbrudd i produksjonsbussen på Aspmyra ble de første 25 minuttene av toppkampen Rosenborg-Bodø/Glimt filmet med et mobilkamera.

Kampen sendes på TV-kanalen MAX. Nå filmes kampen med kamera igjen, men Discovery hadde trøbbel med produksjonsbussen gjennom hele første omgang og fikk derfor ikke samtlige kameraer i sving.

– Det vi vet nå er at det er et brudd som gjør at vi ikke har strømtilførsel (til utstyret). Vi jobber i herdig med å få løst problemene. Vi prøver å få satt opp så mange kameraer som overhodet mulig, sa kommunikasjonsrådgiver i Discovery Martin Hinsch til VG halvveis i første omgang.

– Vi beklager så mye, la han til.

– Kunne dere utsatt kampstart med tanke på at det var problemer lenge før avspark?

– Det vet jeg ikke noe om. Det er bare å legge seg paddeflat og vi prøver å løse dette så fort som overhode mulig, svarer Hinsch som forteller videre at problemet ligger i strømtilførselen i Bodø.

TEKNISKE PROBLEMER: Det informeres om problemene på storskjerm under kampen på Aspmyra. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det er Discovery-reporter Jonas Bergh-Johnsen som har filmet kampen.

Du kan følge kampen i VG Live. Rosenborg leder 1-0 etter scoring av Tobias Børkeeiet. Slik beskriver VGs reporter på stedet målet - som det dessverre ikke finnes TV-bilder av:

«Tobias Børkeeiet smeller ballen ned i hjørnet! RBK bygger opp et angrep og Jensen legger igjen til Børkeeiet, som får kjempetreff. Ballen sklir litt av foten, men bare så mye at den sklir ut av Haikins rekkevidde og ned i hjørnet!»

– Vi gjør det vi får beskjed om, sier RBKs Noah Holm til Discovery i pausen.

– Vi gjør for mye feil. Vi gir ballen til motstanderen et tosifret antall ganger. Vi har mye å jobbe med. Vi regnet med at de skulle ligge med alle mann på 30 meter, så vi var forberedt på det, men må være bedre, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes.

Saken oppdateres.