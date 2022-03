Røa-Brann 2–5

De regjerende mesterne har kanskje byttet vekk Sandviken-navnet, men formelen i serieåpningen var likevel den samme. Under den blendende solen på Oslo vest hadde Brann få problemer mot nyopprykkede Røa.

Allerede i åpningsminuttene på Røabanen kom sesongens første scoring for bergenserne. Elisabeth Terland dro seg fri ved hjørnet av sekstenmeteren, før hun kontant banket ballen opp i motsatt kryss.

Og gjestene fra vest skulle få mer å juble for før hvilen. En Brann-corner endte etter hvert opp hos Nora Eide Lie, som enkelt doblet ledelsen for gjestene.

Minuttet ut i den andre omgangen forsøkte Røas Julie Austdal å tenne et lite håp for vertene, men håp ble raskt til fortvilelse for hjemmelaget. Brann punkterte kampen kort tid senere med tre raske scoringer.

Vilde Fjelldal reduserte til 2–5 på overtid, noe som også ble kampens siste scoring.

Dermed ble det tre oppskriftsmessige poeng for Brann i serieåpningen. Det som derimot ikke følger noen tradisjonell oppskrift er den nye seriestrukturen i Toppserien.

Aleksander Straus, Brann-treneren, er ikke spesielt imponert over det nye seriesystemet i Toppserien. Foto: Marit Hommedal / NTB

Elefanten i rommet

For søndag markerte ikke bare starten på en ny sesong, den markerte også starten for et helt nytt seriesystem. Nytt av året er at Toppserien er delt i to deler: grunnspill og sluttspill. Videre er sluttspillet igjen delt i tre separate ligaer, som tar utgangspunkt i tabellposisjonen etter grunnspillet.

Her kan du lese om alt om det nye systemet.

Flere har uttalt seg skeptisk i retning av den nye og til dels kompliserte seriestrukturen. Brann-trener Alexander Straus er også skeptisk.

– Jeg har én ting jeg pleier å si: Uansett hva du velger, så blir det for dumt å være for smart. Det tror jeg er en god læresetning å ha i bunn, sier Straus til Aftenposten.

– Elefanten i rommet er at det er noen kamper som kan være helt uinteressante å vinne, fortsetter han.

Årsaken til det er at i sluttspills-ligaen for «topp fire» gjøres tabellposisjonen om til kun noen få poeng. Potensielt har du råd til å tape flere kamper i år.

Eksempelvis kan man ligge ti poeng bak serielederen etter grunnserien, men blir du nr. 2 reduseres denne luken til to poeng over natten. Vinner man innbyrdes mot serielederen i sluttspillet, er man plutselig foran.

– Det blir ikke det jaget som det kunne vært fra start av, sier Straus.

Slik ville Straus organisert Toppserien

Brann-sjefen sier det viktigste er at det må spilles flere kamper enn det er blitt gjort tidligere. Noe det nye systemet for ordens skyld også sikrer.

Men i stedet for grunn- og sluttspills løsningen, mener han at et bedre alternativ ville vært å spille tre serierunder mot hvert lag – i stedet for to. Hjemmebanefordelen i siste runde ville blitt avgjort basert på resultatet fra de to første oppgjørene.

– Det hadde vært min foretrukne løsning, sier Straus.

Har du videreformidlet denne løsningen til NFF?

– Nei, det er ikke min jobb. Min jobb er å avgjøre om vi skal spille 4–4–2 og presse høyt, avslutter han.