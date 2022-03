Etter Moldes dramatiske seier over Odd søndag kveld er det klart hvem som møter hvem i kvartfinalene i cupen. Kampene spilles neste helg:

KFUM – Viking, 19. mars

Sandnes/Ulf – Strømsgodset, 19. mars

Molde – Sarpsborg, 20. mars

Lillestrøm – Bodø/Glimt, 20. mars

Romsdalsklubben snudde fra 1–2 til 3–2 i ekstraomgangene med to vakre scoringer signert David Fofana og Kristoffer Haugen. Det siste et fantastisk saksespark.

– Når det kommer et så perfekt legg måtte jeg bare prøve. Det er ikke hver dag du treffer sånn. Jeg tror ikke jeg har gjort det her på trening engang, så du kan godt si det er en drømmescoring, sier Haugen til NRK.

– Jeg får høre hver dag hvor stiv jeg er, så de var nok overrasket over at jeg klarte å dra frem et slikt c-moment, gliser han.

Tidligere søndag valset Lillestrøm over Nardo med 4–0. Pål André Helland var helt sentral med to scoringer og én målgivende pasning. Den ene scoringen kom på et nydelig frispark – et varemerke Helland håper å få brukt mer denne sesongen.

– Det hadde vært fint det. Publikum setter pris på slike mål, sier dagens LSK-helt.

Helland og LSK virker å være i form, selv om 3. divisjonslaget Nardo er ikke er den beste pekepinnen. Den virkelige prøven kommer i kvartfinalen mot Bodø/Glimt.

– Det er en kul utfordring. Vi må være offensive og ikke stå med luen i hånden. Vi må tørre å spille ball, maner han.

17. mars, bare noen få dager før cupmøtet, spiller Glimt bortekamp i Conference League mot AZ Alkmaar. Helland vil be sin gamle Rosenborg-kompis Fredrik Midtsjø, som nå spiller for nederlenderne, om en liten tjeneste.

– Jeg skal snakke med Midtsjø og be dem vinne med ett mål, slik at det blir ekstraomganger og 120 minutter spill. Men Glimt har vist seg å være fysisk sterke, så jeg vet ikke hvor mye det har å si, sier Lillestrøm-spilleren.

I fjor høst ble Helland engasjert som fotballekspert av Viaplay. Der har 32-åringen blant annet sittet i studio under Glimts Europa-kamper. Det kan være en nyttig erfaring før cupoppgjøret.

– Jeg har gjort meg noen tanker. De har vært tilnærmet perfekt i norsk fotball de siste årene, men hvert trekk har et mottrekk. Ingenting er umulig, sier Helland.

– Hvilke tanker har du gjort deg om Glimt?

– Det vil være fryktelig dumt av meg å si det, sier han hemmelighetsfullt.

TIL KVARTFINALE: Pål André Helland feiret NM-avansement sammen med sønnen Neo og resten av LSK-spillerne. Foto: Ned Alley / NTB

I Molde fikk hjemmelaget et svært tøff start på kampen. Allerede etter åtte minutter pekte dommeren på straffemerket etter at en utrusende Jacob Karlstrøm feide Josef Baccay i kunstgresset. Tobias Lauritsen gjorde seg klar fra 11-metersmerket, men et veikt og dårlig plassert skudd ble enkelt håndtert av keeperen.

Odds Tobias Lauritsen bommet på straffespark allerede etter åtte minutter, men bare tre minutter senere ble skaden rettet opp. Da rullet gjestene fint opp langs venstrekanten, hvor Lauritsen fikk lagt inn.

Ballen fikk en litt heldig forlenging mot bakerste stolpe, men der gjorde Filip Rønningen Jørgensen enkel prosess til 1–0.

Det så lenge ut til å bli den avgjørende scoringen, men åtte minutter før full tid styrke Eirik Ulland Andersen ballen i vinkelen. Det skjedde etter et godt innlegg fra Kristoffer Haugen, og dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Der ble det igjen dramatisk for hjemmelaget. Helt på tampen av første ekstraomgang steg Gilli Rólantsson til værs i feltet og stanget Odd i ledelsen på nytt.

Men Molde ga ikke opp denne gangen heller. Først trikset Fofana rundt i motstanderens 16-meter og utlignet til 2–2. Like etter vartet backen Haugen opp med en spektakulær brassescoring.

Finalen i NM spilles på Ullevaal 1. mai.